Indemnización por años de servicio: El descuento que puede aplicar tu empleador al despedirte

12 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Cuando una persona es despedida, uno de los pagos que puede recibir es la indemnización por años de servicio. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el monto final puede ser menor debido a un descuento que está permitido por la legislación laboral.

Se trata de un mecanismo relacionado con el Seguro de Cesantía: si se cumplen ciertos requisitos, el empleador puede utilizar parte del dinero que aportó a la cuenta individual del trabajador para descontarlo de la indemnización que debe pagarle.

¿En qué casos el empleador puede descontar dinero de la indemnización?

Para entender este descuento, primero hay que considerar cómo funciona el Seguro de Cesantía. Mientras una persona trabaja con contrato, tanto ella como su empleador realizan cotizaciones que se acumulan en una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

En el caso de los contratos indefinidos, el empleador aporta un 2,4% del sueldo imponible al Seguro de Cesantía. Ese dinero se divide en dos partes: un 1,6% se deposita en la Cuenta Individual de Cesantía del trabajador, mientras que el 0,8% restante va al Fondo de Cesantía Solidario.

Es precisamente ese 1,6% el que el empleador puede descontar de la indemnización por años de servicio cuando despide al trabajador por necesidades de la empresa o desahucio. A ese monto se suma la rentabilidad que hayan generado las cotizaciones, descontando los costos de administración que correspondan.

Para calcular cuánto puede descontar, el empleador debe solicitar a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que determine el monto de sus aportes y la rentabilidad correspondiente.

Por ejemplo, si una persona tiene derecho a recibir una indemnización por años de servicio de $3.000.000 y el empleador acredita que sus aportes imputables al Seguro de Cesantía, junto con la rentabilidad correspondiente, suman $500.000, podrá descontar ese último monto. En ese caso, recibirá $2.500.000 por concepto de indemnización.

¿En qué casos no se puede aplicar este descuento?

Este descuento no se aplica automáticamente cuando una persona renuncia o cuando su contrato termina por una causal distinta de las señaladas.

También existe una regla especial para los contratos por obra o faena. Si el contrato estuvo vigente durante un mes o más y termina justificadamente por la conclusión del trabajo o servicio que le dio origen, el empleador puede descontar de la indemnización por tiempo servido la parte de su aporte al Seguro de Cesantía correspondiente al 2,8%, más la rentabilidad generada.

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