Olvidaron gasa quirúrgica en su abdomen tras operación y hospital tendrá que pagarle $30 millones

12 nov. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una pesadilla médica y judicial vivió Yasna Valdivia, quien en enero de 2022 ingresó a pabellón en el Hospital San Juan de Dios con la esperanza de tratarse una endometriosis para lograr ser madre, pero terminó enfrentando seis cirugías y una grave negligencia médica tras quedar una compresa quirúrgica olvidada en su estómago.

Debido a este episodio, el 11° Juzgado Civil de Santiago determinó condenar al recinto a pagarle una indemnización de $30.000.000 tras acreditar negligencia médica en el procedimiento.

El hallazgo de la gasa

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la afectada relató la cadena de complicaciones médicas que comenzaron tras esa primera intervención del 14 de enero de 2022, instancia en la que el equipo médico le perforó accidentalmente el intestino grueso.

A partir de ese error inicial, Yasna debió ingresar nuevamente al quirófano en reiteradas ocasiones: primero para extirpar la zona dañada, luego para reconstituir el tránsito intestinal, proceso en el que sufrió una septicemia, y meses después, en octubre de ese mismo año, para unir sus intestinos. Fue precisamente en esa cuarta cirugía cuando se produjo el olvido del insumo médico.

En marzo de 2023, tras acudir al Hospital de Curacaví por constantes dolores abdominales, exámenes de imágenes detectaron un cuerpo extraño de aproximadamente 20 por 20 centímetros que comenzaba a adherirse a sus órganos, obligándola a una quinta operación para extraer la gasa y a una sexta intervención en diciembre de 2024 por obstrucción intestinal.

"Lo que más me molesta es la forma inhumana en que me trataron en el hospital. Al principio, hasta me negaron la posibilidad de cambiar de médico", reclamó la paciente al matutino al repasar su historial clínico.

El fallo judicial y la apelación en curso

En el dictamen de primera instancia, el juez Patricio Hernández Jara estableció que mantener una compresa dentro de la cavidad abdominal constituye por sí misma una “prestación sanitaria defectuosa”, debido a que el centro asistencial no aplicó los resguardos necesarios durante el cierre quirúrgico.

Pese al fallo favorable, Yasna adelantó a LUN que, junto a su abogado, Rodolfo Navarrete, apelarán a la resolución buscando elevar el monto compensatorio.

"Creemos que lo dictaminado por el tribunal es muy poco, por lo que buscaremos una indemnización que se ajuste más al dolor sufrido por la paciente", señaló su defensa.