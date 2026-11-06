"Actuar negligente": Administación de edificio deberá pagar millonaria indemnización por filtraciones en departamento

06 nov. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aquejado por diversos daños a su departamento debido a filtraciones provenientes de la terraza y piscina de su edificio, un particular decidió demandar a la administración del inmueble, quien, tras el proceso judicial, fue condenada a pagar una milonaria indemnización.

"Actuar negligente de la administración"

De acuerdo al Poder Judicial, en su sentencia, el juez Gabriel Ibáñez del 22° Juzgado Civil de Santiago consideró que "se encuentra probado el daño causado por el actuar negligente de la administración" debido a las filtraciones de agua y humedad registradas desde septiembre de 2023.

"Dichas filtraciones ocasionaron daños en el cielo falso, piso flotante, murallas, papel mural y baño del inmueble, este último afectado además por la presencia de hongos", detalla el fallo de primera instancia.

Si bien en los antecedentes de la demanda se dio cuenta de que "la comunidad efectuó diversas gestiones y reparaciones destinadas a enfrentar las filtraciones", estas no dieron resultado y a julio de 2025 el departamento seguía con las mismas afectaciones.

Ante esto, la conducta de la parte demandada "resulta atribuible a título de negligencia, al no haberse adoptado medidas eficaces para impedir la persistencia de las filtraciones", ya que no se pudo acreditar "una intención deliberada de provocar el daño reclamado".

Tras analizar el informe pericial, el juez estableció que "existe una vinculación directa entre el ingreso de agua y humedad desde la losa superior del departamento y los deterioros constatados en sus terminaciones, determinándose que estos se produjeron como consecuencia de la presencia persistente de agua en dicha estructura".

Edificio deberá pagar millonaria indemnización

A raíz de toda esta situación, la parte demandante pidió una indemnización por "daño emergente" que ascendía a los $35.000.000, lo que solo fue acogido parcialmente por el tribunal.

El juez Ibáñez consideró que se debe pagar una indemnización, pero que esta solo corresponderá al "costo de reposición" establecido en el informe pericial. Dicho documento avaluó las reparaciones en 418,42 UF de la época, equivalentes a $16.399.641.

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