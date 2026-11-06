Antes de Hawkins: Netflix anuncia precuela de "Stranger Things"

06 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El universo de "Stranger Things" continuará en Netflix con una nueva producción que llevará la historia varias décadas atrás.

Se trata de "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things" ("Other Worlds: A Stranger Things Adventure"), una serie que funcionará como precuela ambientada mucho antes de los acontecimientos que conocen los seguidores de la serie.

El primer adelanto de la serie anticipó parte de esta nueva historia con una frase: "Antes de Hawkins, estaba Marion". También dejó entrever un extraño acontecimiento ocurrido en esa localidad en abril de 1995.

¿Cuándo será su estreno?

A diferencia de la historia protagonizada por Eleven y sus amigos, esta producción se situará en la década de 1950 y trasladará la acción hasta Marion, un pueblo ficticio ubicado en Nevada, Estados Unidos.

La nueva serie tiene previsto su estreno para 2028.

La producción estará a cargo de los hermanos Duffer, creadores de la serie original, quienes desarrollaron este proyecto junto a Kate Trefry, guionista de Stranger Things y autora de la obra teatral "The First Shadow", centrada en los orígenes de Henry Creel, conocido como Vecna.

Trefry también asumirá el rol de showrunner de esta nueva entrega, que tendrá su rodaje en Nuevo México.

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