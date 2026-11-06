Mon Laferte fue agredida en pleno concierto en Las Vegas: Le lanzaron un celular que la golpeó en el rostro

06 nov. 2026 - 12:38 hrs.

Un inesperado y violento episodio interrumpió la presentación de Mon Laferte en Las Vegas, Estados Unidos. La cantante chilena se encontraba interpretando uno de sus temas más conocidos cuando recibió el impacto de un teléfono celular que fue lanzado desde el público y que terminó golpeándola en el rostro.

El momento ocurrió durante un concierto de su gira Femme Fatale Tour, realizado en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort. El incidente quedó registrado en videos compartidos por asistentes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El momento en que Mon Laferte recibió el impacto del celular

Según los registros difundidos, la artista estaba cantando “Amárrame” cuando el dispositivo impactó en la zona de uno de sus ojos. La reacción fue inmediata: Mon Laferte interrumpió su interpretación y se cubrió el rostro, evidenciando molestias por el golpe.

Mientras la cantante se retiraba momentáneamente del escenario, su cuerpo de baile continuó con el espectáculo. La presentación tuvo que detenerse durante algunos minutos debido a lo ocurrido.

Público abucheó a la responsable y seguridad la retiró

La situación generó indignación entre los asistentes al concierto. De acuerdo con los antecedentes difundidos, la persona que habría lanzado el teléfono fue abucheada por el público y posteriormente retirada del recinto por personal de seguridad.

Los videos del episodio fueron registrados desde distintos sectores del teatro y compartidos en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de la asistente y manifestaron su preocupación por lo ocurrido.

Pese al inesperado episodio, la cantante chilena volvió al escenario y continuó con su espectáculo. Según lo informado, retomó el concierto con normalidad luego de la interrupción.

¿Qué le pasa al público? ? La cantante Mon Laferte fue agredida durante un concierto en Las Vegas Una asistente le arrojó un celular al rostro, obligando a a suspender el show, mientras la agresora era desalojada. https://t.co/SZ1t5Neysa — Jazmín Tamayo (@Jaz_Tamayo) November 6, 2026

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