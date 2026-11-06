Detienen en EEUU al padre de Meghan Markle por posesión de material audiovisual de abuso infantil

06 nov. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

El FBI del estado de Florida, en Estados Unidos, detuvo a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, con quien no mantiene relación desde hace años.

La detención se concretó en una residencia para adultos mayores ubicada en la ciudad de Lakeland.

Todo esto ocurre en medio de una serie de investigaciones internacionales tras acusaciones vinculadas a la posesión de material pornográfico infantil.

Allanamiento en México y los detalles revelados por TMZ

De acuerdo con información confirmada por el portal estadounidense TMZ, la captura de Markle responde a una investigación que se intensificó tras el allanamiento de una bodega que el hombre arrendaba en la localidad de Rosarito, México.

En dicho lugar, peritos y agentes policiales incautaron computadoras, memorias USB, cintas VHS y diversos dispositivos de almacenamiento, luego de que denuncias preliminares alertaron a las autoridades federales sobre el contenido de dichos artículos.

Hallazgos de la investigación en Filipinas

Al mismo tiempo, las autoridades de Filipinas mantenían una investigación abierta sobre el antiguo domicilio de Markle en Cebú. Según reveló el secretario del Interior de ese país, Jonvic Remulla, los especialistas recuperaron cerca de 7.500 fotografías y material audiovisual que evidenciaban abusos sexuales a menores de edad de ascendencia asiática, latinoamericana y europea.

La investigación inicial en territorio asiático se originó luego de que su hijo, Thomas Markle Jr., asegurara haber encontrado material sospechoso entre los objetos personales de su padre. Aunque Markle Sr. catalogó en su momento las acusaciones como "mentiras repugnantes", el avance de las investigaciones derivó en la intervención directa de la justicia estadounidense.

El distanciamiento con la duquesa de Sussex

Frente a la escalada de la investigación, trascendió que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, manifestó estar "profundamente angustiada" por los hechos.

La esposa del príncipe Harry señaló haber recibido antecedentes sobre estas conductas desde el año 2018 por parte de la policía británica, motivo por el cual decidió cortar de manera definitiva todo vínculo con su padre y prohibir cualquier tipo de contacto con sus hijos para resguardar la seguridad familiar.