Varios vuelos en Europa afectados por nuevas amenazas de bomba, recibidas también por la televisión pública irlandesa

06 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Más de una decena de vuelos en Europa fueron nuevamente objeto el viernes de amenazas de bomba, informaron las autoridades de República Checa, Bulgaria y Portugal, así como Irlanda, tras una jornada de perturbación del tráfico aéreo debido a estas alarmas. En la víspera, al menos una veintena de trayectos, la mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieron amenazas de explosiones a bordo.

Una portavoz del aeropuerto de Praga reportó amenazas en nueve vuelos, tres con destino a la capital checa y otros seis que partían de ella. Otro portavoz de la infraestructura añadió que se habían recibido "nuevas amenazas", "en las que se señalaba la colocación de artefactos explosivos en un mayor número de aviones". No obstante, explicó que "el funcionamiento" de la plataforma sigue siendo "normal y fluido".

Una portavoz del Ministerio búlgaro de Transportes indicó a la AFP que se habían recibido alertas para dos vuelos con destino a Sofía el viernes, que aterrizaron sin incidentes. Además, la policía portuguesa reportó una amenaza similar para un vuelo entre Lisboa y Roma, que debía partir el viernes. Los agentes "llevaron a cabo una inspección de seguridad de la aeronave, sin encontrar ningún dispositivo explosivo", agregó en un comunicado.

Una "campaña coordinada" que afecta también a medios en Irlanda

El gobierno de Irlanda aseguró hoy que la serie de alertas falsas de bomba de esta semana en varios países europeos son "probablemente" parte de una "campaña coordinada". "Estas amenazas se producen tras las continuas perturbaciones en el sector de la aviación en toda Europa provocadas por amenazas similares, y parece probable que se trate de una campaña coordinada de perturbaciones", dijo el gobierno irlandés en un comunicado.

En un incidente aparte, han sido evacuadas las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, que también ha sido enviado a otros medios de comunicación de Irlanda y Reino Unido, según informaron fuentes oficiales.

La policía acudió a la sede de RTÉ en Dublín, donde se desplegaron agentes armados. La presentadora de Newstalk, Claire Byrne, explicó, tras regresar a antena, que se había aconsejado al personal de la emisora que abandonara el edificio después de recibir "un mensaje". "Nos han comunicado que podíamos regresar al edificio y que la alerta había sido una falsa alarma", añadió.