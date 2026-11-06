Bonos para familias en noviembre: Estos son todos los beneficios y subsidios disponibles

06 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Con la llegada de noviembre, las familias del país podrán acceder a distintos beneficios económicos que entrega el Estado, entre ellos bonos y subsidios que contemplan nuevos pagos durante este mes.

Estos aportes buscan entregar apoyo económico a los hogares y contribuir a la economía familiar, mediante ayudas destinadas a quienes cumplen con los requisitos establecidos para recibirlas.

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar (SUF) se entrega a quienes forman parte del 60% más vulnerable del país, según el RSH, y que no puedan solventar por sí solos, o junto con su grupo familiar, la mantención y crianza de la persona causante del beneficio.

Cada mes otorga $22.601 por carga familiar a los hogares, y $45.202 si el causante tiene discapacidad.

Subsidio Familiar Automático

Este subsidio es bastante similar al SUF tradicional, con la diferencia de que se asigna de forma automática a los hogares del 40% más vulnerable de la población, según el RSH. Su pago mensual es de $22.601 por carga familiar.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también llamado Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se paga durante dos años a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Para obtenerlo basta con cumplir un solo requisito y no es necesario postular: que la familia haya aceptado la invitación a participar en alguno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Bono Base Familiar

Es un aporte mensual no postulable que entrega el Gobierno a las familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572.

El beneficio se paga durante 24 meses desde su concesión, siempre que la familia cumpla cada mes con los requisitos. Aunque el monto depende de los ingresos del hogar, como referencia, el pago promedio es de $58.594.

Aporte Familiar Permanente

Aunque no se paga exactamente en noviembre, sus beneficiarios todavía están a tiempo de cobrar el Aporte Familiar Permanente.

Conocido también como Bono Marzo, otorga nueve meses para cobrarlo, plazo pensado sobre todo para quienes lo retiran en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes, ya que al resto se le depositó en su cuenta bancaria a comienzos de 2026.

Subsidio Agua Potable

Este subsidio va dirigido a personas u hogares que destinen el 5% o más de los ingresos mensuales de su grupo familiar al pago del consumo de agua potable y alcantarillado. Puede llegar a financiar entre el 25% y el 85% del monto mensual de la cuenta, dependiendo de la situación socioeconómica de cada hogar.

Para postular al beneficio, puedes dirigirte al departamento social de la municipalidad correspondiente a tu domicilio y entregar la boleta de pago del consumo de agua potable de tu hogar. Cabe tener en cuenta lo siguiente:

Consulta más información aquí.

Asignacion por Muerte

Enfrentar el fallecimiento de un familiar también puede significar asumir importantes gastos económicos. Para apoyar a las familias en estos casos, existe un beneficio denominado Asignación por Muerte, que permite solicitar un reembolso por los gastos funerarios de las personas beneficiarias del antiguo sistema previsional.

El monto tiene un tope de $1.070.445, equivalente a tres Ingresos Mínimos Mensuales (IMM) para fines no remuneracionales vigentes a la fecha del fallecimiento (actualmente correspondiente a $356.815 cada uno).

La solicitud puede realizarse de manera online a través de ChileAtiende, ingresando con el RUN de la persona fallecida y la ClaveÚnica de quien realiza el trámite.

Asignación Familiar

Además de los pensionados y los afiliados al sistema de AFP, la Asignación Familiar también favorece a los trabajadores dependientes e independientes mediante un pago por cada carga familiar, cuyo monto varía según el sueldo que se perciba.

Para los trabajadores dependientes, el dinero lo entrega el empleador y viene incluido en la remuneración, por lo que muchos empleados con contrato ya recibieron el aporte durante el mes.

En cambio, quienes emiten boletas de honorarios lo reciben a través de la devolución de impuestos del año siguiente al de la declaración de cargas. Por ejemplo, si las cargas se declararon en 2025, el pago les correspondía en la Operación Renta 2026.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es parecida a la Familiar, pero está orientada a las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores cuyas cónyuges, que son sus cargas, se encuentren embarazadas.

Según explica la Superintendencia de Seguridad Social, se paga cuando se "comprueba que (la trabajadora o cónyuge de un empleado) tiene cinco meses o más de embarazo", y se entrega durante todo el período de gestación.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social indica que los dependientes la reciben junto con el sueldo, mientras que los independientes con boleta de honorarios obtienen un pago anual por cada causante del beneficio reconocido al 31 de diciembre de 2025. Conoce más detalles aquí.

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