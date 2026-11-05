Habrá "Cónclave del Humor", carrera de karting y fútbol con famosos: Revisa la programación de Teletón 2026

05 nov. 2026 - 22:00 hrs.

Durante sus 27 horas de amor, la Teletón 2026 reunirá a artistas nacionales e internacionales, humoristas, figuras de televisión y actividades para toda la familia.

La cruzada solidaria programada para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre estará dividida en cinco bloques temáticos que se desarrollarán en el Teatro Teletón.

El gran espectáculo de cierre volverá a tener como escenario el Estadio Nacional, mientras que iniciativas como la "Digitón" y el "Pulso Regional" también tendrán un espacio destacado durante la jornada. Conoce todas las actividades de la programación.

Revisa la programación de la Teletón 2026

Entre los momentos musicales que se esperan para esta edición se encuentra la interpretación del himno de esta edición, "Súmate a lo que nos une", a cargo de Princesa Alba y SINAKA junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

La transmisión también tendrá la participación de la Digitón, que reunirá a cerca de 40 creadores de contenido en plataformas digitales, y el Pulso Regional, con actividades y enlaces desde las 16 regiones del país.

Bloque noche (22:00 – 02:00)

Obertura con tradicional mensaje de Don Francisco

Presentación musical del grupo mexicano Pandora

La artista española Luz Casal

El representante del género urbano nacional SINAKA

Pulso regional para monitorear las 16 regiones del país

para monitorear las 16 regiones del país Reportajes de niños, niñas, jóvenes y familias de Teletón

Durante toda la transmisión se promoverá la donación digital y el código QR para realizar donaciones en aquellos horarios donde el banco esté cerrado.

Bloque trasnoche (02:00 – 08:00)

"Cónclave del Humor", con la participación de Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys .

. "La batalla de los famosos" , que entre sus confirmados cuenta con Nicolás y Fernando Larraín junto a Eduardo de la Iglesia y Andrea Aristegui.

, que entre sus confirmados cuenta con Nicolás y Fernando Larraín junto a Eduardo de la Iglesia y Andrea Aristegui. Desfile de pijamas con la presencia de Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Mario Velasco, entre otros.

con la presencia de Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Mario Velasco, entre otros. Cumbre musical dedicada a la cumbia y la música ranchera con los artistas Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla, el regreso de Carolina Molina "La Rancherita", y más.

Bloque mañana familiar (08:00 – 13:30)

Tradicional desayuno de Don Francisco, desde Pudahuel, junto a una numerosa familia.

Presentación de El Perro Chocolo.

El grupo musical mexicano Picus.

El exitoso creador de contenido argentino Alejo Igoa.

Corrida del Banco de Chile y otras actividades desde Santiago y regiones.

Bloque sábado por la tarde (13:30 – 17:00)

Desafío Unimarc.

Presentación musical del cantautor argentino Luciano Pereyra.

Competencia de Karting entre comediantes nacionales.

entre comediantes nacionales. Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y reconocidas figuras del fútbol nacional, entre ellas Iván Zamorano y Claudio Bravo

Bloque cierre Teletón (17:00 – 21:00)

Presentaciones musicales de La Combo Tortuga , Jordan, Amigo de Artistas y la Sonora de Todos junto a Don Francisco .

, Jordan, y la Sonora de Todos junto a . Reportajes sobre procesos de rehabilitación, enlaces desde regiones, desafíos regionales y los diferentes cómputos acompañarán la jornada en la previa al cierre del Estadio Nacional.

Bloque Estadio Nacional

Obertura protagonizada por Isidora Uribe , ex embajadora de la campaña 2011.

, ex embajadora de la campaña 2011. Princesa Alba y SINAKA , acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Paolo Bortolameolli.

, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Gondwana

Alanys Lagos

Picus

Rodantes Invisibles

Leo Rey

Jean Paul Olhaberry

Stefan Kramer

Pablito Pesadilla ft Pailita, King Savagge y Juliano Sossa

Tito El Bambino

Santaferia

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