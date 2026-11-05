Habrá "Cónclave del Humor", carrera de karting y fútbol con famosos: Revisa la programación de Teletón 2026
- Por Paz Morales
Durante sus 27 horas de amor, la Teletón 2026 reunirá a artistas nacionales e internacionales, humoristas, figuras de televisión y actividades para toda la familia.
La cruzada solidaria programada para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre estará dividida en cinco bloques temáticos que se desarrollarán en el Teatro Teletón.
El gran espectáculo de cierre volverá a tener como escenario el Estadio Nacional, mientras que iniciativas como la "Digitón" y el "Pulso Regional" también tendrán un espacio destacado durante la jornada. Conoce todas las actividades de la programación.Ir a la siguiente nota
Revisa la programación de la Teletón 2026
Entre los momentos musicales que se esperan para esta edición se encuentra la interpretación del himno de esta edición, "Súmate a lo que nos une", a cargo de Princesa Alba y SINAKA junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.
La transmisión también tendrá la participación de la Digitón, que reunirá a cerca de 40 creadores de contenido en plataformas digitales, y el Pulso Regional, con actividades y enlaces desde las 16 regiones del país.
Bloque noche (22:00 – 02:00)
- Obertura con tradicional mensaje de Don Francisco
- Presentación musical del grupo mexicano Pandora
- La artista española Luz Casal
- El representante del género urbano nacional SINAKA
- Pulso regional para monitorear las 16 regiones del país
- Reportajes de niños, niñas, jóvenes y familias de Teletón
Durante toda la transmisión se promoverá la donación digital y el código QR para realizar donaciones en aquellos horarios donde el banco esté cerrado.
Bloque trasnoche (02:00 – 08:00)
- "Cónclave del Humor", con la participación de Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys.
- "La batalla de los famosos", que entre sus confirmados cuenta con Nicolás y Fernando Larraín junto a Eduardo de la Iglesia y Andrea Aristegui.
- Desfile de pijamas con la presencia de Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Mario Velasco, entre otros.
- Cumbre musical dedicada a la cumbia y la música ranchera con los artistas Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla, el regreso de Carolina Molina "La Rancherita", y más.
Bloque mañana familiar (08:00 – 13:30)
- Tradicional desayuno de Don Francisco, desde Pudahuel, junto a una numerosa familia.
- Presentación de El Perro Chocolo.
- El grupo musical mexicano Picus.
- El exitoso creador de contenido argentino Alejo Igoa.
- Corrida del Banco de Chile y otras actividades desde Santiago y regiones.
Bloque sábado por la tarde (13:30 – 17:00)
- Desafío Unimarc.
- Presentación musical del cantautor argentino Luciano Pereyra.
- Competencia de Karting entre comediantes nacionales.
- Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y reconocidas figuras del fútbol nacional, entre ellas Iván Zamorano y Claudio Bravo
Bloque cierre Teletón (17:00 – 21:00)
- Presentaciones musicales de La Combo Tortuga, Jordan, Amigo de Artistas y la Sonora de Todos junto a Don Francisco.
- Reportajes sobre procesos de rehabilitación, enlaces desde regiones, desafíos regionales y los diferentes cómputos acompañarán la jornada en la previa al cierre del Estadio Nacional.
Bloque Estadio Nacional
- Obertura protagonizada por Isidora Uribe, ex embajadora de la campaña 2011.
- Princesa Alba y SINAKA, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Paolo Bortolameolli.
- Gondwana
- Alanys Lagos
- Picus
- Rodantes Invisibles
- Leo Rey
- Jean Paul Olhaberry
- Stefan Kramer
- Pablito Pesadilla ft Pailita, King Savagge y Juliano Sossa
- Tito El Bambino
- Santaferia
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