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Habrá "Cónclave del Humor", carrera de karting y fútbol con famosos: Revisa la programación de Teletón 2026

Durante sus 27 horas de amor, la Teletón 2026 reunirá a artistas nacionales e internacionales, humoristas, figuras de televisión y actividades para toda la familia.

La cruzada solidaria programada para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre estará dividida en cinco bloques temáticos que se desarrollarán en el Teatro Teletón.

El gran espectáculo de cierre volverá a tener como escenario el Estadio Nacional, mientras que iniciativas como la "Digitón" y el "Pulso Regional" también tendrán un espacio destacado durante la jornada. Conoce todas las actividades de la programación.

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Revisa la programación de la Teletón 2026

Entre los momentos musicales que se esperan para esta edición se encuentra la interpretación del himno de esta edición, "Súmate a lo que nos une", a cargo de Princesa Alba y SINAKA junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

La transmisión también tendrá la participación de la Digitón, que reunirá a cerca de 40 creadores de contenido en plataformas digitales, y el Pulso Regional, con actividades y enlaces desde las 16 regiones del país.

Bloque noche (22:00 – 02:00)

  • Obertura con tradicional mensaje de Don Francisco
  • Presentación musical del grupo mexicano Pandora
  • La artista española Luz Casal
  • El representante del género urbano nacional SINAKA
  • Pulso regional para monitorear las 16 regiones del país
  • Reportajes de niños, niñas, jóvenes y familias de Teletón

Durante toda la transmisión se promoverá la donación digital y el código QR para realizar donaciones en aquellos horarios donde el banco esté cerrado.

Bloque trasnoche (02:00 – 08:00)

  • "Cónclave del Humor", con la participación de Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys.
  • "La batalla de los famosos", que entre sus confirmados cuenta con Nicolás y Fernando Larraín junto a Eduardo de la Iglesia y Andrea Aristegui.
  • Desfile de pijamas con la presencia de Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Mario Velasco, entre otros.
  • Cumbre musical dedicada a la cumbia y la música ranchera con los artistas Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla, el regreso de Carolina Molina "La Rancherita", y más.

Bloque mañana familiar (08:00 – 13:30)

  • Tradicional desayuno de Don Francisco, desde Pudahuel, junto a una numerosa familia.
  • Presentación de El Perro Chocolo.
  • El grupo musical mexicano Picus.
  • El exitoso creador de contenido argentino Alejo Igoa.
  • Corrida del Banco de Chile y otras actividades desde Santiago y regiones.

Bloque sábado por la tarde (13:30 – 17:00)

  • Desafío Unimarc.
  • Presentación musical del cantautor argentino Luciano Pereyra.
  • Competencia de Karting entre comediantes nacionales.
  • Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y reconocidas figuras del fútbol nacional, entre ellas Iván Zamorano y Claudio Bravo

Bloque cierre Teletón (17:00 – 21:00)

  • Presentaciones musicales de La Combo Tortuga, Jordan, Amigo de Artistas y la Sonora de Todos junto a Don Francisco.
  • Reportajes sobre procesos de rehabilitación, enlaces desde regiones, desafíos regionales y los diferentes cómputos acompañarán la jornada en la previa al cierre del Estadio Nacional.

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Bloque Estadio Nacional

  • Obertura protagonizada por Isidora Uribe, ex embajadora de la campaña 2011.
  • Princesa Alba y SINAKA, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Paolo Bortolameolli.
  • Gondwana
  • Alanys Lagos
  • Picus
  • Rodantes Invisibles
  • Leo Rey
  • Jean Paul Olhaberry
  • Stefan Kramer
  • Pablito Pesadilla ft Pailita, King Savagge y Juliano Sossa
  • Tito El Bambino
  • Santaferia

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