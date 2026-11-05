Dijo ser médico y tener una urgencia quirúrgica: atropelló a fiscalizador en Las Condes y escapó

05 nov. 2026 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización de rutina terminó con un funcionario municipal atropellado y un conductor que escapó del lugar. El hecho ocurrió en Las Condes y quedó registrado por la cámara corporal del trabajador, quien terminó con lesiones tras ser embestido por el vehículo.

El fiscalizador fue trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para constatar sus lesiones. En tanto, el conductor abandonó el lugar sin entregar su documento de identidad ni su licencia de conducir.

Aunque logró escapar, el hombre fue identificado y localizado horas más tarde por inspectores municipales, cuando abordaba un vehículo de aplicación. Tras un seguimiento controlado, consiguieron retenerlo y entregarlo a Carabineros.

Conductor aseguró que tenía una urgencia quirúrgica

El director de Seguridad de Las Condes, Jaime Izarnótegui, detalló que el sujeto fue ubicado a las 21:30 horas en la intersección de Cristóbal Colón con Américo Vespucio.

“Gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos de seguridad, a las 21:30 horas se logró ubicar al involucrado en Cristóbal Colón con Américo Vespucio, donde fue fiscalizado, retenido y entregado de inmediato a Carabineros”, señaló.

Durante su detención, el hombre aseguró ser médico cirujano y sostuvo que había evadido el control porque debía atender una urgencia quirúrgica. Sin embargo, no habría mencionado esa situación durante la fiscalización.

¿Qué lesiones sufrió el funcionario municipal?

El trabajador terminó policontuso y con un esguince en un tobillo, por lo que debió recibir atención médica tras el atropello.

Frente a lo ocurrido, Izarnótegui destacó las herramientas que contempla la nueva Ley de Seguridad Municipal para proteger a los funcionarios durante sus labores de fiscalización.

“Hoy contamos con la nueva Ley de Seguridad Municipal, que no solo valida y fortalece sus atribuciones de fiscalización en la vía pública, sino que también exige sanciones penales drásticas para quienes agredan a los funcionarios en el ejercicio de su deber”, afirmó.

El supuesto médico fue formalizado por homicidio frustrado y por darse a la fuga.