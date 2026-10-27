Intensas lluvias en Las Condes: Suspenden clases en colegios y jardines infantiles municipales

27 oct. 2026 - 02:59 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana llevaron a la Municipalidad de Las Condes a suspender las clases de este martes 27 de octubre en todos sus establecimientos educacionales municipales, luego del desborde de las quebradas Honda y Apoquindo.

La medida contempla los ocho colegios y los cinco jardines infantiles administrados por el municipio, en medio de los anegamientos registrados en distintos puntos de la comuna y las labores preventivas desplegadas ante el riesgo asociado a las lluvias.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que la decisión busca proteger a quienes integran las comunidades educativas. “Nuestra prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios”, señaló.

Suspensión también rige en un perímetro de seguridad

La decisión municipal se suma al anuncio del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quien informó la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos educacionales ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido en el sector de San Carlos de Apoquindo, independiente de si son públicos o privados.

El polígono comprende sectores delimitados por Camino Las Flores, avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche, Paul Harris y Camino El Alba. Se trata de una zona que ya había sido delimitada tras el aluvión que afectó a la comuna el pasado 8 de octubre.

De esta manera, además de los recintos municipales, la suspensión alcanza a colegios y jardines infantiles particulares emplazados dentro de ese perímetro. Las autoridades mantienen las medidas preventivas ante las precipitaciones y la reactivación de las quebradas.

Todo sobre Suspensión de clases