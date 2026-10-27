"Seguimos enfrentando un clima extremo que no ofrece tregua": Presidente Kast aborda el complejo escenario meteorológico

27 oct. 2026 - 00:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast utilizó su cuenta de X para abordar la emergencia que vive la Región Metropolitana producto de las intensas precipitaciones, las que provocaron el anegamiento de calles y la reactivación de la Quebrada Honda en la comuna de Las Condes.

El Mandatario compartió un mensaje en el que señaló: "En las últimas horas, seguimos enfrentando un clima extremo que no ofrece tregua. Tornados, inundaciones y fuertes lluvias se concentraron en poco tiempo, en Requínoa o Las Condes, a mediados de octubre, algo completamente inusual".

"Los equipos gubernamentales y las instituciones encargadas están desplegados para hacer frente a estas emergencias", agregó el Jefe de Estado.

"Debemos permanecer atentos a las instrucciones de la autoridad competente y seguir cuidándonos para evitar tragedias", concluyó el Presidente Kast.