"Necesitamos resguardar nuestras vidas": Alcaldesa de Las Condes hace llamado a vecinos tras desborde de la Quebrada Honda

26 oct. 2026 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, llamó a los vecinos a permanecer en sus viviendas ante la emergencia provocada por las intensas precipitaciones y la activación de Quebrada Honda. La situación mantiene desplegados a equipos municipales en distintos sectores de la comuna, donde se trabaja para asistir a las personas afectadas.

“En este minuto lo importante es resguardar nuestras vidas”, enfatizó la jefa comunal en Meganoticias Prime, quien pidió a los residentes evitar salir de sus casas y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

¿Qué sectores de Las Condes están afectados?

La alcaldesa explicó que la cantidad de agua caída en un corto período superó las previsiones meteorológicas. Según indicó, el municipio había dispuesto cortes de calles antes de que se declarara la alerta roja para evitar la circulación de vehículos en zonas de riesgo.

“Esta cantidad de agua que ha caído en tan poco tiempo fue superior a lo que incluso había dicho Meteorología que iba a caer”, sostuvo.

La autoridad manifestó su preocupación por el avance del agua desde Quebrada Honda hacia sectores ubicados más abajo y señaló que los equipos municipales estaban intentando acceder a las calles para identificar a vecinos que necesitaran ayuda.

Municipio trabaja en viviendas anegadas

Entre los sectores afectados, la alcaldesa mencionó Campanario, donde varias viviendas resultaron anegadas. En ese lugar, funcionarios municipales trabajan con sacos y motobombas para retirar el agua que ingresó a las casas.

También informó que había equipos desplegados en otros puntos de la comuna, incluida la zona de Las Condesas. Además, señaló que se encontraba coordinando apoyo de Carabineros y Bomberos, y que había realizado gestiones para solicitar la colaboración del Ejército.

Alcaldesa entrega recomendaciones a los vecinos

Ante la emergencia, la jefa comunal reiteró el llamado a no exponerse al salir de las viviendas y a seguir las instrucciones de los organismos correspondientes.

“Si usted ve por la ventana y ve que hay agua corriendo en la calle, manténgase a resguardo en su casa. Por favor, se lo pido”, recalcó.

Respecto de las clases, confirmó la suspensión en el perímetro de seguridad y pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales del municipio y del Ministerio de Educación. Asimismo, recordó que el número 1402 está disponible para recibir requerimientos de los vecinos.

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