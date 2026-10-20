Se activó la Quebrada Honda en Las Condes: Aumentó el flujo de agua y equipos de emergencia pidieron alejarse a la prensa

20 oct. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Quebrada Honda se activó con fuerza la tarde de este martes en la comuna de Las Condes, en medio de las intensas lluvias que afectan a la zona central del país. El aumento del flujo de agua generó preocupación en el sector donde se originó el aluvión que afectó a la comuna hace una semana.

De acuerdo con el reporte en vivo de Meganoticias por el periodista Roberto Saa, durante las últimas dos horas se registraron precipitaciones intensas en el sector, especialmente desde las 17:00 horas. Sin embargo, fue durante la transmisión cuando se observó un incremento repentino del agua que descendía por la quebrada.

Aumento repentino del caudal generó preocupación

En ese momento, el profesional reportó que el flujo comenzó a aumentar rápidamente, acompañado de un fuerte ruido. Ante esta situación, personal presente en el lugar solicitó a los equipos periodísticos que se desplazaran hacia una zona más alejada, por motivos de seguridad.

El sector se mantenía bajo monitoreo debido a los daños provocados por el reciente aluvión. En el lugar había maquinaria pesada trabajando para evitar que el barro, las piedras y otros sedimentos bloquearan dos ductos que conducen el agua.

La emergencia motivó la movilización de vehículos y personal de seguridad, mientras funcionarios municipales y equipos vinculados al monitoreo del sector permanecían atentos a la evolución del caudal.

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