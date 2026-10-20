Derrumbe de vivienda en Viña del Mar: Joven perdió su casa y pide ayuda tras el colapso

20 oct. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una vivienda se deslizó cerro abajo en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, región de Valparaíso, en medio de las lluvias que afectan a la zona. La emergencia dejó a un joven damnificado, quien perdió todas sus pertenencias.

El hecho ocurrió en calle Lago Puyehue, donde, según el reporte desde el lugar, hasta menos de una hora antes del despacho había una casa emplazada en la ladera. Su propietario, Emmanuel, no se encontraba al interior cuando comenzó a deslizarse el terreno, pero perdió todo lo que tenía.

“Mi polola me va a acoger, pero igual me gustaría que la gente viniera a ayudar y dar una ayudita”, relató el afectado, quien además manifestó su preocupación por otras viviendas del sector que podrían encontrarse en una situación similar.

Vecinos denuncian problemas con una zanja

De acuerdo con su versión, el agua que circula por ese lugar habría ido erosionando el suelo de las propiedades aledañas, situación que podría estar relacionada con el reblandecimiento del terreno y el posterior derrumbe.

La preocupación también se extiende a otra vivienda ubicada más arriba, donde reside la madre de Emmanuel. Según contó el joven, le informaron que la casa no puede ser habilitada debido al riesgo de que también colapse.

“Perdí ropa, perdí cama, perdí todo”

El damnificado señaló que le ofrecieron la posibilidad de acceder a un albergue, pero insistió en que necesita ayuda para recuperar los bienes que perdió tras el desplome de su vivienda.

“Necesito una ayuda, de verdad, necesito una ayuda, perdí ropa, perdí cama, perdí todo. Mi cocina, mi refri, perdí todo”, expresó.

Emmanuel explicó que la vivienda era de madera y había sido construida hacía cerca de un año. Según relató, había realizado arreglos para mejorarla, pero terminó perdiéndola de un momento a otro debido al deslizamiento.

La emergencia mantiene la preocupación entre los vecinos de Reñaca Alto, tanto por los daños registrados como por la situación de otras casas emplazadas en la ladera del cerro.