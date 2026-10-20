TransporteInforma reporta vías y pasos bajo nivel anegados por las lluvias en varias comunas: Revisa el listado
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Las intensas lluvias en la Región Metropolitana han provocado varios anegamientos de vías y pasos bajo nivel en diferentes comunas del Gran Santiago, cuestión que ha dificultado el tránsito en plena hora punta del retorno a casa.
TransporteInforma, la plataforma del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), reporta hasta el momento varias vías principales con "acumulación de agua-lluvia", además de anegamientos en seis pasos bajo nivel.
A raíz de esta situación, el organismo del MTT pidió precaución a los automovilistas por estos anegamientos producto de la "lluvia de intensidad variable en varios puntos de la Región Metropolitana".Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las vías anegadas?
Maipú
- Varios tramos de Camino Melipilla entre sector Ciudad Satélite y Av. Lo Espejo.
- Tres Poniente con Ferrocarril.
- Av. Pajaritos con Rafael Riesco Bernales.
Lo Prado
- General Bonilla con Alameda e inicio de la Ruta 68.
Las Condes
- Camino El Alba con Padre Hurtado y Av. Apoquindo.
Lampa
- Barros Luco con Av. Pedro Aguirre Cerda.
El Bosque
- Gran Avenida en varios tramos.
San Miguel
- Departamental bajo Gran Avenida.
San Bernardo
- Santa Margarita con General Velásquez.
Ñuñoa
- A. Vespucio con Diagonal Oriente.
La Florida
- Froilán Roa con Mirador Azu.
- Av. La Florida con Walker Martínez.
- Av. La Florida con Diego Portales.
Estación Central
- Arica, entre San Alberto Hurtado y Nicasio Retamales.
La Reina
- Av. Américo Vespucio con Príncipe de Gales.
Quilicura
- Vía local de Américo Vespucio al poniente desde Camino Lo Echevers.
Pirque
- Puente San Ramón de Av. Concha y Toro sobre el río Maipo.
¿Cuáles son los pasos bajo nivel con problemas?
San Miguel
- Departamental con Gran Avenida (aún habilitado).
Lo Espejo
- Av. Lo Espejo entre Ruta 5 y General Velásquez (cerrado).
San Bernardo
- San José a la altura de Av. Portales (cerrado).
Peñaflor
- Av. Berlín bajo vía férrea entre Av. Bernardo O'Higgins y Condominio Real (cerrado).
- Av. Vicuña Mackenna (cerrado).
Ñuñoa
- Carlos Dittborn entre Av. Vicuña Mackenna y San Eugenio (aún habilitado).
Metro opera bajo "programa lluvia" en cinco líneas
Debido a la contingencia, el tren subterráneo informó pasado el mediodía que las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 —todas con secciones en superficie— están operando bajo el "programa lluvia".
A raíz de esto, los trenes están "operando con velocidad reducida", por lo que el Metro llamó a sus usuarios a planificar sus viajes con anticipación.
Además, la empresa estatal recordó que "con la lluvia, un pequeño descuido puede provocar una caída".
Por lo tanto, se hizo un llamado a "evitar correr por las estaciones y utilizar siempre el pasamanos en escaleras y trenes".
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