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TransporteInforma reporta vías y pasos bajo nivel anegados por las lluvias en varias comunas: Revisa el listado

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias en la Región Metropolitana han provocado varios anegamientos de vías y pasos bajo nivel en diferentes comunas del Gran Santiago, cuestión que ha dificultado el tránsito en plena hora punta del retorno a casa.

TransporteInforma, la plataforma del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), reporta hasta el momento varias vías principales con "acumulación de agua-lluvia", además de anegamientos en seis pasos bajo nivel.

A raíz de esta situación, el organismo del MTT pidió precaución a los automovilistas por estos anegamientos producto de la "lluvia de intensidad variable en varios puntos de la Región Metropolitana".

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¿Cuáles son las vías anegadas?

Maipú

  • Varios tramos de Camino Melipilla entre sector Ciudad Satélite y Av. Lo Espejo.
  • Tres Poniente con Ferrocarril.
  • Av. Pajaritos con Rafael Riesco Bernales.

Lo Prado

  • General Bonilla con Alameda e inicio de la Ruta 68.

Las Condes

  • Camino El Alba con Padre Hurtado y Av. Apoquindo.

Lampa

  • Barros Luco con Av. Pedro Aguirre Cerda.

El Bosque

  • Gran Avenida en varios tramos.

San Miguel

  • Departamental bajo Gran Avenida.

San Bernardo

  • Santa Margarita con General Velásquez.

Ñuñoa

  • A. Vespucio con Diagonal Oriente.

La Florida

  • Froilán Roa con Mirador Azu.
  • Av. La Florida con Walker Martínez.
  • Av. La Florida con Diego Portales.

Estación Central

  • Arica, entre San Alberto Hurtado y Nicasio Retamales.

La Reina

  • Av. Américo Vespucio con Príncipe de Gales.

Quilicura

  • Vía local de Américo Vespucio al poniente desde Camino Lo Echevers.

Pirque

  • Puente San Ramón de Av. Concha y Toro sobre el río Maipo.

¿Cuáles son los pasos bajo nivel con problemas?

San Miguel

  • Departamental con Gran Avenida (aún habilitado).

Lo Espejo

  • Av. Lo Espejo entre Ruta 5 y General Velásquez (cerrado).

San Bernardo

  • San José a la altura de Av. Portales (cerrado).

Peñaflor

  • Av. Berlín bajo vía férrea entre Av. Bernardo O'Higgins y Condominio Real (cerrado).
  • Av. Vicuña Mackenna (cerrado).

Ñuñoa

  • Carlos Dittborn entre Av. Vicuña Mackenna y San Eugenio (aún habilitado).

Metro opera bajo "programa lluvia" en cinco líneas

Debido a la contingencia, el tren subterráneo informó pasado el mediodía que las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 —todas con secciones en superficie— están operando bajo el "programa lluvia".

A raíz de esto, los trenes están "operando con velocidad reducida", por lo que el Metro llamó a sus usuarios a planificar sus viajes con anticipación.

Además, la empresa estatal recordó que "con la lluvia, un pequeño descuido puede provocar una caída".

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Por lo tanto, se hizo un llamado a "evitar correr por las estaciones y utilizar siempre el pasamanos en escaleras y trenes".

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