TransporteInforma reporta vías y pasos bajo nivel anegados por las lluvias en varias comunas: Revisa el listado

20 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias en la Región Metropolitana han provocado varios anegamientos de vías y pasos bajo nivel en diferentes comunas del Gran Santiago, cuestión que ha dificultado el tránsito en plena hora punta del retorno a casa.

TransporteInforma, la plataforma del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), reporta hasta el momento varias vías principales con "acumulación de agua-lluvia", además de anegamientos en seis pasos bajo nivel.

A raíz de esta situación, el organismo del MTT pidió precaución a los automovilistas por estos anegamientos producto de la "lluvia de intensidad variable en varios puntos de la Región Metropolitana".

¿Cuáles son las vías anegadas?

Maipú

Varios tramos de Camino Melipilla entre sector Ciudad Satélite y Av. Lo Espejo.

Tres Poniente con Ferrocarril.

Av. Pajaritos con Rafael Riesco Bernales.

Lo Prado

General Bonilla con Alameda e inicio de la Ruta 68.

Las Condes

Camino El Alba con Padre Hurtado y Av. Apoquindo.

Lampa

Barros Luco con Av. Pedro Aguirre Cerda.

El Bosque

Gran Avenida en varios tramos.

San Miguel

Departamental bajo Gran Avenida.

San Bernardo

Santa Margarita con General Velásquez.

Ñuñoa

A. Vespucio con Diagonal Oriente.

La Florida

Froilán Roa con Mirador Azu.

Av. La Florida con Walker Martínez.

Av. La Florida con Diego Portales.

Estación Central

Arica, entre San Alberto Hurtado y Nicasio Retamales.

La Reina

Av. Américo Vespucio con Príncipe de Gales.

Quilicura

Vía local de Américo Vespucio al poniente desde Camino Lo Echevers.

Pirque

Puente San Ramón de Av. Concha y Toro sobre el río Maipo.

¿Cuáles son los pasos bajo nivel con problemas?

San Miguel

Departamental con Gran Avenida (aún habilitado).

Lo Espejo

Av. Lo Espejo entre Ruta 5 y General Velásquez (cerrado).

San Bernardo

San José a la altura de Av. Portales (cerrado).

Peñaflor

Av. Berlín bajo vía férrea entre Av. Bernardo O'Higgins y Condominio Real (cerrado).

Av. Vicuña Mackenna (cerrado).

Ñuñoa

Carlos Dittborn entre Av. Vicuña Mackenna y San Eugenio (aún habilitado).

Metro opera bajo "programa lluvia" en cinco líneas

Debido a la contingencia, el tren subterráneo informó pasado el mediodía que las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 —todas con secciones en superficie— están operando bajo el "programa lluvia".

A raíz de esto, los trenes están "operando con velocidad reducida", por lo que el Metro llamó a sus usuarios a planificar sus viajes con anticipación.

Además, la empresa estatal recordó que "con la lluvia, un pequeño descuido puede provocar una caída".

Por lo tanto, se hizo un llamado a "evitar correr por las estaciones y utilizar siempre el pasamanos en escaleras y trenes".

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