Biotrén extenderá su recorrido a nuevas localidades del país: Proyecto de EFE Sur estaría listo en 2034

20 oct. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

Biotrén podría extender su recorrido hasta Penco y conectar con el sector de Lirquén a partir de 2034. El proyecto de EFE Sur contempla una inversión estimada de 210 millones de dólares y busca reactivar la conexión ferroviaria hacia ambas localidades de la región del Biobío.

El presidente de EFE Sur, Jorge Sabag, informó que la iniciativa avanzará a una nueva etapa de estudios de factibilidad, ingeniería y evaluación ambiental. Esta etapa contempla una inversión de aproximadamente 16 millones de dólares.

"Estamos hablando de recursos que fueron aprobados en la Ley de Presupuestos 2026. Los recursos están, esto se va a licitar y con eso ya entramos a una etapa importante que es el estudio de factibilidad de ingeniería y el estudio de impacto ambiental", afirmó a Diario Financiero.

¿Cuándo comenzaría la extensión del Biotrén?

De acuerdo con el cronograma presentado por EFE Sur, las obras podrían comenzar en 2032, una vez que estén terminados el estudio de impacto ambiental, el estudio de factibilidad técnica y la ingeniería de detalle. La operación del servicio se proyecta para 2034.

Durante noviembre, el directorio de EFE debería aprobar la licitación de las consultorías especializadas, que tendrían una duración de tres años. El financiamiento de esta etapa debe pasar por las instancias correspondientes de la empresa estatal.

El avance del proyecto fue presentado al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, y al diputado Álvaro Ortiz. El jefe comunal señaló que se espera que el financiamiento pase al comité de inversiones y luego al comité central de EFE entre fines de octubre y la primera quincena de noviembre.

Reuniones mensuales

Para dar seguimiento a la iniciativa, las autoridades acordaron realizar reuniones mensuales. El próximo encuentro quedó fijado para el 27 de noviembre, cuando esperan conocer novedades sobre el inicio de la licitación.

Ortiz, por su parte, llamó a agilizar los procesos administrativos y sostuvo que el Biotrén sería "una alternativa segura, confiable y también mucho más rápida de conexión desde Concepción hacia Penco y viceversa".

Sabag agregó que la etapa de prefactibilidad ya concluyó con un resultado de alta rentabilidad social, por lo que el proyecto continuará con los estudios necesarios para avanzar hacia su ejecución.

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