Tren Melipilla y Batuco: Así serán los nuevos trenes eléctricos que prepara EFE

17 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Avanza la fabricación de los nuevos trenes que formarán parte de los proyectos ferroviarios Tren Melipilla y Tren Batuco, en el marco de la mayor compra de material rodante en la historia de EFE.

En total, serán 32 trenes 100% eléctricos, fabricados por la empresa CRRC Sifang. De ellos, 22 estarán destinados al servicio hacia Melipilla y los otros 10 al proyecto que conectará con Batuco.

Cada unidad estará compuesta por tres coches y tendrá capacidad para transportar hasta 800 pasajeros, con una velocidad máxima de 140 km/h. Además, contará con tres puertas por vagón para agilizar el ingreso y la salida de los usuarios.

Entre sus características también destacan el aire acondicionado, la accesibilidad universal, las cámaras de seguridad y los sistemas de información al pasajero.

En cuanto al Tren Melipilla, la primera etapa contempla conectar Talagante con Lo Errázuriz en 2028. Posteriormente, en 2029, el servicio se extenderá hasta Melipilla, un tramo que permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje actuales de los vecinos de esa zona.

El tercer tramo, en tanto, permitirá extender el recorrido hasta Estación Central.

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