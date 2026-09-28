"Solicitamos al Gobierno revertir esta decisión": Ocho alcaldes de la RM piden retomar tramo postergado del Tren Alameda-Melipilla

28 sept. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de la postergación del tramo subterráneo del Tren Alameda-Melipilla de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), los ocho alcaldes de la Región Metropolitana por donde pasa el trazado articularon una respuesta conjunta en la cual señalaron que "esta decisión del Gobierno debe revertirse".

La petición se dio por medio de una carta publicada el fin de semana por los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos (Ind.); Cerrillos, Johnny Yáñez (Ind.); Maipú, Tomás Vodanic (FA); Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia (PS); Peñaflor, Rodrigo Cornejo (UDI); Talagante, Sebastián Rosas (PS); El Monte, Zandra Maulén (Ind.); y Melipilla, Paula Gárate (UDI).

Alcaldes piden revertir postergación del tren

Los ediles sostuvieron que representa a más de un millón de habitantes que "llevan 30 años esperando esta obra", ya que muchos de sus vecinos "tardan más de dos horas en llegar al trabajo, combinando con buses y pagando doble tarifa. El tren no es solo un medio de transporte, es un proyecto que transformará sus vidas".

"El Estado desarrolló este proyecto durante distintos gobiernos, licitó sus obras y ya inició su ejecución. Ese compromiso no puede desconocerse sencillamente por una situación de estrechez fiscal o porque una nueva administración reestudie sus prioridades", sostuvieron los jefes comunales de distinto signo político.

Según explicaron los alcaldes, el tramo postergado recibió cuatro ofertas válidas, pese a que EFE declaró desierta la licitación.

"Modificarlo no solo perjudica a nuestros vecinos, también puede generar sobrecostos, sobrecargar Lo Errázuriz y afectar sus autorizaciones y rentabilidad social. Además de golpear las finanzas de EFE y la generación de empleos asociados a la obra", cuestionaron.

Cobros por uso de Bienes Nacionales de Uso Público

Uno de los argumentos de EFE para postergar el proyecto son los cobros de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) que encarecieron el proyecto; sin embargo, los alcaldes sostuvieron que esto es algo que tiene solución, por lo que están "disponibles para acordar mitigaciones razonables y facilitar la construcción hasta la Alameda".

En el caso de Maipú, por ejemplo, el municipio intentó eximir el total del pago por el uso de BNUP; sin embargo, un requerimiento a Contraloría presentado por el diputado republicano, Agustín Romero, obligó a cobrar estos derechos.

Esta situación también generó críticas, ya que el criterio de exigir los cobros a Contraloría que tuvo un representante del principal partido del Gobierno es el que se utiliza ahora como la razón del "encarecimiento" del proyecto.

"Solicitamos al Gobierno revertir esta decisión, asegurar el financiamiento, mitigar los impactos en las comunas e instalar una mesa con EFE, con el Ministerio de Transportes y los municipios", pidieron los alcaldes en su misiva para poder analizar cómo darle viabilidad a la iniciativa.

Finalmente, los ocho jefes comunales señalaron que "cumplir este compromiso es un deber de todos, que transformará la vida de nuestros vecinos, y resguardará la confianza de las personas y los mercados en nuestro Estado".

Todo sobre Trenes de Chile