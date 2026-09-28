Escudo de las Américas a Contraloría: Diputados de oposición apuntan a "tratado encubierto" y que debe pasar por el Congreso

28 sept. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC) recurrieron a la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de la incorporación de Chile al denominado “Escudo de las Américas”.

Los parlamentarios sostienen que el Gobierno presentó la iniciativa como un mecanismo voluntario para combatir el crimen organizado, pero que los compromisos contenidos en la declaración conjunta tendrían un alcance mayor y corresponderían, a su juicio, a un tratado internacional que debió pasar por el Congreso.

La diferencia entre lo informado por Chile y Estados Unidos

El principal punto del requerimiento está en la diferencia que los diputados advierten entre la información entregada por Chile y la declaración conjunta publicada por Estados Unidos.

El 22 de septiembre, Cancillería informó que Chile se incorporaba a un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos”, con medidas como intercambio de información, análisis de datos, capacitación policial y coordinación fronteriza. En cambio, el documento estadounidense contempla tres áreas: economía, seguridad y coordinación multilateral, e incluye materias como cadenas de suministro de minerales críticos, intercambio de inteligencia y una solicitud ante la OEA para estudiar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas en el marco del TIAR.

Para los parlamentarios, esa diferencia es el centro de su cuestionamiento. Sostienen que los compromisos no se limitarían a la cooperación contra el crimen organizado y que, por su contenido, deberían haber sido sometidos al Congreso.

“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmó Cuello. El diputado agregó que “el Gobierno ha engañado a los chilenos, poniendo en riesgo el cobre y el litio ante una potencia extranjera que ya se ha apropiado ilegalmente de las reservas de petróleo de otro país”, afirman.

Minerales, seguridad y “soberanía hemisférica”

Otro de los cuestionamientos apunta al concepto de “soberanía hemisférica” utilizado en la declaración. Los diputados sostienen que esta expresión sería incompatible con el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación, por lo que solicitaron que Contraloría requiera a Cancillería el texto original del documento y sus respectivas firmas.

La presentación también identifica dos áreas que, según los parlamentarios, involucrarían materias reguladas por ley. Una es la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes “diversificadas y confiables”, que vinculan particularmente con el régimen jurídico del litio.

La otra corresponde a seguridad: el intercambio de inteligencia y cooperación tecnológica, junto con la posibilidad de solicitar ante la OEA una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas mediante el TIAR. Los diputados sostienen que esto podría involucrar el ingreso de fuerzas extranjeras a Chile y las normas que regulan esa materia.

¿Qué le piden a Contraloría?

Con el requerimiento, los parlamentarios solicitan que Contraloría revise tanto la forma en que Chile ingresó al “Escudo de las Américas” como el contenido de los compromisos asumidos. También piden que el organismo requiera a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums relacionados con la iniciativa, además de los actos administrativos adoptados a partir de ella.

“El acuerdo suscrito por Chile busca la implementación de un mecanismo que facilita la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional”, acusó Cuello.

En esa misma línea, sostuvo: “El Presidente Kast ha excedido sus atribuciones, se ha excedido de las competencias que la Constitución y las leyes le reconocen, con la gravedad que lo hace para beneficiar el interés de Estados Unidos y perjudicar el interés de Chile”.