Nuevo citado en La Roja: Igor Lichnovsky se suma a la Selección para los partidos ante EEUU y México

28 sept. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Después de su derrota por 1-0 ante Canadá, la Selección Chilena sumó un nuevo nombre para su gira por Norteamérica. Se trata de Igor Lichnovsky, que a sus 32 años regresa a La Roja luego de su retorno al fútbol chileno.

El defensor de Universidad de Chile se suma al equipo que este martes enfrentará a Estados Unidos y que posteriormente tendrá un nuevo amistoso ante México.

Igor Lichnovsky vuelve a La Roja

Lichnovsky llega para ocupar el lugar de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la concentración luego de sufrir una lesión muscular.

El zaguero nacional ya había sido considerado en las anteriores citaciones de La Roja bajo el proceso de Nicolás Córdova y, en total, suma 16 partidos con la Selección Chilena.

Ahora, Lichnovsky tendrá una nueva oportunidad bajo las órdenes de Nicolás Córdova, luego de que el domingo disputó 90 minutos en la clasificación de la "U" a los cuartos de final de Copa Chile.

La Roja volverá a jugar este martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas de Chile, ante Estados Unidos. Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a México el 6 de octubre.

Ambos encuentros podrás verlos en vivo y en exclusiva por Mega y MegaGo.

Todo sobre Selección Chilena