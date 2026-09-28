"Nos están poniendo el dedo en la boca": Tonka Tomicic perderá la paciencia con Nicolás y Guarén en Volverías con tu ex? 2

28 sept. 2026 - 12:36 hrs.

La noche de este lunes se vivirá un nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2, que tendrá a Tonka Tomicic a cargo de una nueva Asamblea Extraordinaria.

El denominado cara a cara comenzará con varios momentos de tensión, pero uno de los cruces estará protagonizado por Nicolás Solabarrieta y Guarén, y su interminable reconciliación.

"Yo estoy realmente preocupada por ustedes"

Tonka abordará directamente la situación sentimental de ambos y les manifestará su inquietud. “Yo estoy realmente preocupada por ustedes”, les dirá.

Ante el cuestionamiento, Nicolás será directo sobre la relación con su ex. "Estamos tratando de volver, así de simple", responderá.

Guarén, en tanto, explicará en qué punto está su vínculo: "Ya pasamos la etapa de estar peleados y decidimos tomar una nueva relación, que es la reconciliación; no sé si nos llevará al amor o a la amistad".

Volverías con tu ex? 2

Luego, la joven le preguntará directamente a Nicolás por sus intenciones: "Estuvimos tratando de averiguar eso, y creo que tú dijiste 'empezar a reconquistar'. Te pregunto a ti, ¿me quieres reconquistar a mí? Porque yo estaba en la etapa de reconciliación".

Nicolás responderá que está dispuesto a continuar con el proceso, pero también mencionará la posibilidad de separarse. "Para mí, sí, si estamos en esta, tenemos que ver si podemos volver o, si no, tendremos que separar caminos nomás”, señalará.

"Yo pienso que ustedes nos están poniendo el dedo en la boca"

La paciencia de Tonka llegará a un límite y les planteará una particular advertencia: "Pero pongan un plazo para esto, porque en la otra temporada de ¿Volverías con tu ex? 3 también pueden ser parte".

Volverías con tu ex? 2

Nicolás rechazará la idea de establecer una fecha límite. "Yo no necesito plazos, no voy a permitir que nadie me imponga volver o no volver con una persona a los plazos que les convengan, porque es una persona que me interesa, por la que tengo sentimientos reales", responderá Solabarrieta con vehemencia.

"No me voy a apurar ni inventar un proceso que para mí no es real, es tan simple como eso", agregará.

Ante ello, Tonka cerrará el intercambio con una dura frase: "Ustedes no quieren que nadie les imponga, pero uno los mira y yo pienso que ustedes nos están poniendo el dedo en la boca".

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