Bono de $30 mil por hijo: ¿Cuántas veces se entrega el beneficio?
- Por Felipe Gallardo
Con el objetivo de dar un alivio económico a miles de familias en el país, el Estado se encuentra entregando el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, más conocido como el Bono de $30 mil por hijo.
Destinado a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) que tengan niños o niñas de entre 0 y 13 años, este aporte monetario otorga la suma de $30.000 por cada carga familiar que cumpla con las condiciones legales.
Sin embargo, ante el inicio de los depósitos por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), ha surgido una duda entre los beneficiarios: ¿cuántas veces se entrega este beneficio?Ir a la siguiente nota
¿Cuántas veces se paga el Bono de $30 mil por hijo?
De acuerdo con la información oficial entregada por ChileAtiende, el Bono de $30 mil por hijo se entrega por una sola vez.
Se trata de un aporte extraordinario y no mensual, por lo que cada familia o jefe de hogar recibirá un único pago automático de $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos.
Además, el beneficio no constituye remuneración ni renta, lo que significa que es totalmente líquido: no está sujeto a ningún tipo de impuestos, cotizaciones ni descuentos.
¿Cuáles son los grupos que lo reciben?
El aporte económico considera automáticamente a los siguientes grupos:
- Niños y niñas de hasta 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026) que pertenezcan al 80% más vulnerable según el RSH.
- Futuros nacimientos: Madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 hayan pertenecido al 80% de menores ingresos. Para este grupo, el pago único se realizará después del 15 de marzo de 2027.
- Cuidado alternativo: Niños y niñas de hasta 13 años en familias de acogida, con familiares extensos o adultos de confianza. A este grupo no se le exige un porcentaje específico de vulnerabilidad en el RSH y el pago se efectúa a quien tenga su cuidado legal.
¿Cómo revisar con ClaveÚnica si te corresponde el pago?
Para confirmar si ya tienes asignado este pago único, el Gobierno habilitó una plataforma de consulta en línea. Los pasos para revisar son los siguientes:
- Ingresa al sitio web de consulta del Bono $30 mil por hijo.
- Digita tu RUN y tu ClaveÚnica.
- Haz clic en “Ingresa”.
El sistema informará de inmediato si registras el beneficio, la modalidad de depósito (como CuentaRUT) o si debes acudir de manera presencial a una sucursal de BancoEstado. Es importante recordar que el beneficiario tiene plazo de nueve meses para cobrar el dinero desde que fue otorgado.
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