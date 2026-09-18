Bono de 30 mil por hijo: Conoce cómo se pagará el aporte monetario
Con el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, las familias que tengan hijos menores de 13 años podrán recibir un aporte económico de 30 mil pesos por cada niño o niña.
Esto ocurrirá siempre y cuando los menores estén acreditados como cargas en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenezcan a los sectores más vulnerables de la población (en términos socioeconómicos).
¿Cómo se pagará el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez?
El bono se paga automáticamente, es decir, no es necesario que las familias postulen al beneficio, ya que el Gobierno utiliza los datos que figuran en los registros del Estado.Ir a la siguiente nota
De este modo, recibirán el pago automático del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez las siguientes personas:
- Personas que hoy son beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF).
- Quienes perciben la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.
- Aquellos que reciben el subsidio para personas con discapacidad, siempre que sean menores de 18 años y pertenezcan al 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
- Personas beneficiarias de las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.
- El jefe o la jefa de hogar, en los casos en que el niño o niña no tenga ninguno de los beneficios anteriores.
- Padres con hijos que tengan una prestación familiar vigente.
Estos dos grupos beneficiarios del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez
Desde la Superintendencia de Seguridad Social informaron que estos dos grupos recibirán el bono:
- Niños y niñas de hasta 13 años que pertenezcan al 80 % más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 1 de junio de 2026.
- Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027. Sus madres deben pertenecer al 80 % más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) con fecha de corte al 1 de junio de 2026.