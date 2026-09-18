Bono de 30 mil por hijo: Conoce cómo se pagará el aporte monetario

18 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Con el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, las familias que tengan hijos menores de 13 años podrán recibir un aporte económico de 30 mil pesos por cada niño o niña.

Esto ocurrirá siempre y cuando los menores estén acreditados como cargas en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenezcan a los sectores más vulnerables de la población (en términos socioeconómicos).

¿Cómo se pagará el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez?

El bono se paga automáticamente, es decir, no es necesario que las familias postulen al beneficio, ya que el Gobierno utiliza los datos que figuran en los registros del Estado.

De este modo, recibirán el pago automático del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez las siguientes personas:

Personas que hoy son beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF).

Quienes perciben la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.

Aquellos que reciben el subsidio para personas con discapacidad, siempre que sean menores de 18 años y pertenezcan al 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Personas beneficiarias de las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o la jefa de hogar, en los casos en que el niño o niña no tenga ninguno de los beneficios anteriores.

Padres con hijos que tengan una prestación familiar vigente.

Estos dos grupos beneficiarios del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez

Desde la Superintendencia de Seguridad Social informaron que estos dos grupos recibirán el bono:

Niños y niñas de hasta 13 años que pertenezcan al 80 % más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 1 de junio de 2026.

Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027. Sus madres deben pertenecer al 80 % más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) con fecha de corte al 1 de junio de 2026.

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