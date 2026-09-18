Parque O'Higgins recibe a más de 30 mil personas en primera jornada de fondas

18 sept. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una convocatoria que superó las 30 mil personas marcó el comienzo de La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins. La cifra registrada durante este jueves 17 de septiembre duplicó la asistencia alcanzada en la jornada inaugural de las celebraciones de 2025.

Pese a la alta concurrencia, el balance de las autoridades no registró incidentes de mayor gravedad. Durante el día se produjeron algunas riñas menores, mientras una persona fue detenida por porte de marihuana y se realizaron distintas atenciones médicas.

El despliegue de seguridad contempla personal municipal en diferentes sectores del Parque O’Higgins y sus alrededores, además de tres anillos de vigilancia y un trabajo coordinado entre Carabineros, Bomberos, SAMU, seguridad privada y equipos de emergencia.

A ello se suma un puesto médico permanente equipado con 11 paramédicos y tres ambulancias para responder ante eventuales emergencias durante las celebraciones.

Se registraron incidentes menores

El director de Seguridad de Santiago, Arturo Urrutia, informó que entre 220 y 250 funcionarios de esa repartición trabajan en distintos turnos. Durante la primera jornada también se detectaron algunos incidentes en los alrededores del parque.

“Se han producido incidentes menores afuera de aparcadores ilegales que fueron infraccionados, sobre quince, veinte infracciones, otros vehículos mal estacionados, comercio ilegal, por cierto, que siempre aparece, que también ha sido mitigado con nuestro equipo de la Dirección de Seguridad”, señaló.

Las fiscalizaciones también alcanzaron a los establecimientos que funcionan dentro del recinto. Según informó el municipio, una de las fondas fue multada por incumplir las condiciones establecidas, mientras otros locales recibieron sanciones por continuar vendiendo alcohol después del horario permitido.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró el comportamiento de quienes participaron durante la primera jornada y destacó el funcionamiento de las medidas implementadas para las celebraciones.

“Hemos trabajado en los temas que nos propusimos, especialmente en seguridad, y también estamos muy contentos porque la gente nos ha colaborado mucho con el reciclaje”, afirmó.

Durante la mañana de este viernes también comenzaron las labores de retiro de residuos acumulados tras la masiva jornada inaugural.

Refuerzos para las siguientes jornadas

Para este 18 de septiembre, el municipio anunció un refuerzo en la atención de los accesos, especialmente para resolver inconvenientes relacionados con la validación de entradas. En calle Rondizzoni, además, continúa funcionando un módulo para vecinos que presenten problemas con sus pases de cortesía.

Carabineros mantiene desde el lunes una comisaría temporal que funciona durante las 24 horas, con funcionarios desplegados tanto dentro como fuera del Parque O’Higgins.

El mayor Cristian Gutiérrez, comisario de la 69ª Comisaría Temporal del Parque O’Higgins, explicó que existe “refuerzo en todos los accesos en conjunto con un trabajo mancomunado con la municipalidad, junto a la productora”.

Las autoridades esperan mantener el despliegue durante las próximas jornadas, considerando la alta cantidad de visitantes que recibe el recinto durante Fiestas Patrias.

El municipio también llamó a evitar llevar mascotas a las fondas, debido a que las aglomeraciones, el ruido y otros estímulos propios de las celebraciones pueden provocarles estrés y exponerlas a situaciones de riesgo.

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