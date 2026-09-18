Trabajador de 22 años de fonda de Rengo muere tras ataque con arma cortante

18 sept. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una jornada de trabajo durante las celebraciones de Fiestas Patrias terminó con un homicidio durante la madrugada de este viernes en Rengo, Región de O'Higgins. Un joven chileno de 23 años murió luego de ser atacado con un arma cortante al interior de una de las fondas de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Brigada de Homicidios de Rancagua, la víctima no mantenía antecedentes policiales y se encontraba trabajando en una cocinería instalada en el recinto.

El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, explicó que las primeras diligencias permitieron reconstruir parte de lo ocurrido durante la madrugada.

“Se pudo establecer que la víctima se encontraba trabajando en una cocinería de dicha fonda y, una vez que terminaron sus labores, comenzaron a ingerir alcohol junto al imputado de nacionalidad venezolana”, señaló.

“Por causas que se investigan, el imputado habría agredido con un arma cortante a la víctima, ocasionándole una herida cortante en el tórax anterior”, indicó Reyes.

El joven fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital de Rengo. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció al ingresar al centro asistencial.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional concurrieron hasta el recinto para desarrollar las diligencias destinadas a esclarecer el crimen.

Los equipos especializados hacen el trabajo en el sitio del suceso, empadronamiento y entrevistas a testigos, además de recopilar registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la dinámica de los hechos.

Las diligencias también están orientadas a identificar y ubicar al presunto responsable del homicidio, quien, según los antecedentes entregados por la PDI, sería un ciudadano venezolano que se encuentra en situación migratoria irregular.