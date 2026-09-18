Sernageomin explica pulso eruptivo en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán: "Es esperable que se generen"

18 sept. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó sobre un pulso eruptivo registrado en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán.

De acuerdo con el organismo, desde las 14:10 horas se registró una columna con alto contenido de piroclastos (magma fragmentado, que se expulsa y distribuye por el viento), la que fue dispersada hacia el sur y alcanzó una altura máxima de 380 metros sobre el nivel del cráter.

La emisión fue antecedida por un sismo de largo periodo, asociado al movimiento de fluidos, que presentó un desplazamiento reducido de 72,9 cm² y una duración de 9,74 segundos.

Respecto al fenómeno, Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Emergencia de Sernageomin, explicó que “es esperable que se generen este tipo de pulsos dada su condición técnica”.

El especialista detalló que “al momento el pulso finalizó cerca de los 45-50 minutos de emisión”. Asimismo, señaló que el episodio “no generó ningún impacto negativo hacia las personas o los territorios cercanos al volcán”.

Actualmente, se mantiene la Alerta Técnica Amarilla para el Complejo Volcánico Nevados de Chillán.