Donald Trump anuncia que prohíbe el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico

18 sept. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes la prohibición del acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (...) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes 'informes' de NOTICIAS FALSAS" explicó Trump en su red Truth Social.

"¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!", acusó el mandatario.

"Otros Medios de noticias falsas se sumarán" a esta prohibición, advirtió.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política.

Las amenazas y los insultos a periodistas han sido constantes a lo largo de sus dos mandatos.

Trump achaca a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

También le irritó particularmente la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.

El presidente critica a menudo a los corresponsales de los medios que considera "fake news" (falsas noticias) cuando entran en el Despacho Oval y formulan preguntas.

El año pasado, vetó a The Associated Press en algunos eventos debido a la decisión de la agencia de noticias estadounidense de seguir refiriéndose al "Golfo de México" y no al "Golfo de América", como había decretado Trump.

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