Donald Trump anuncia que prohíbe el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes la prohibición del acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas".
"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (...) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes 'informes' de NOTICIAS FALSAS" explicó Trump en su red Truth Social.
"¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!", acusó el mandatario.Ir a la siguiente nota
"Otros Medios de noticias falsas se sumarán" a esta prohibición, advirtió.
Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política.
Las amenazas y los insultos a periodistas han sido constantes a lo largo de sus dos mandatos.
Trump achaca a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.
También le irritó particularmente la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.
El presidente critica a menudo a los corresponsales de los medios que considera "fake news" (falsas noticias) cuando entran en el Despacho Oval y formulan preguntas.
El año pasado, vetó a The Associated Press en algunos eventos debido a la decisión de la agencia de noticias estadounidense de seguir refiriéndose al "Golfo de México" y no al "Golfo de América", como había decretado Trump.
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