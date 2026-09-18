Estados Unidos retira a Venezuela de lista de países que han "fallado demostrablemente" en lucha contra el narcotráfico

18 sept. 2026 - 00:00 hrs.

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que han "fallado demostrablemente" en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirla en esa "lista negra", en un nuevo gesto al Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La administración de Donald Trump mantuvo además la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella, así como los de Bolivia, donde también ha asumido un nuevo gobierno conservador.

Cada año la Casa Blanca evalúa la lucha antidrogas en todo el mundo, y, como en 2025, 23 países son considerados "importantes productores" o "de tránsito de drogas".

¿Qué países están en la lista negra de Estados Unidos?

De esa lista, la Casa Blanca señala particularmente a los que han "fallado demostrablemente" en sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

Este año son cuatro: Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia.

En cambio, Venezuela, fuera de la lista por primera vez desde 2005, "ha cambiado de rumbo drásticamente tras la detención y remoción (...) del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro", explica el texto oficial.

"Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el Gobierno interino del país contra los carteles", se congratula Trump en esta evaluación.

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