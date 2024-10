Fue al médico por un dolor de espalda pero la enviaron a casa en Escocia: Ahora padece cáncer terminal

16 oct. 2024 - 15:47 hrs.

Un caso de negligencia médica terminó con serias consecuencias para Jennifer McNeill, una madre escocesa de 34 años a quien los médicos le dieron tranquilidad después de decirle que el dolor de espalda que le aquejaba a la paciente, era solo un dolor muscular.

El problema es que aquel "dolor punzante" que apenas le permitía caminar no era uno de carácter muscular, sino que uno de los primeros signos que la estaban alertando de un cáncer de mama. Sin embargo, su médico de cabecera le recomendó hacer fisioterapia durante tres semanas.

De acuerdo a lo que indica el medio británico Daily Mail, la situación de McNeill fue empeorando y después de varios exámenes que se realizó en 2021 se pudo detectar que padecía el cáncer en cuestión y que este se la había extendido a la columna vertebral.

Como si las malas noticias no fueran suficientes, le aclararon que no podía ser intervenido por el avance de su enfermedad. Y a esas alturas su condición era la de un paciente terminal.

"El dolor era tan fuerte que me obligó a caer al suelo y mi pareja tuvo que levantarme porque no podía mantenerme en pie", dijo McNeill a quien, a pesar del síntoma, le explicaron que su malestar respondía a la fuerza que hacía cuando tomaba en brazos a sus hijos.

Fue solo cuando se sometió a una resonancia magnética en la parte baja de su espalda cuando se dieron cuenta de la existencia de dos fracturas en su columna.

"No podía creer que se tratara de un cáncer terminal"

Cuando el dolor se extendió hasta las piernas y no podía orinar, acudió al departamento de urgencias del Inverclyde Royal Hospital en julio de 2021. Ahí, los médicos ordenaron una tomografía computarizada y descubrieron un tumor canceroso en su columna vertebral.

"No podía creer que después de muchas visitas al hospital y a muchos médicos, se trataba de un cáncer terminal y que era demasiado tarde para hacer algo: ya se había extendido a mi espalda y no he tenido ningún problema con mis senos", dijo.

A pesar de la compleja situación por la que atraviesa, asegura tener buena disposición, valorando la atención médica que ha recibido en el último tiempo y a las personas que la han acompañado en el proceso. De igual forma, y a pesar de que ha pasado el tiempo, comenta que sus hijos no están enterados del verdadero estado de salud.