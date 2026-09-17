Kast se reúne con embajador de EEUU en La Moneda antes de viajar a Nueva York

17 sept. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de viajar a Estados Unidos, el Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda al embajador de ese país en Chile, Brandon Judd, para abordar los preparativos de su visita y la agenda que desarrollará en Nueva York.

En la reunión también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Según informó el Gobierno, las autoridades revisaron las actividades que el Mandatario cumplirá durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de aspectos de coordinación vinculados al viaje y materias de interés para la relación bilateral.

Los temas que Kast llevará a la ONU

El Presidente participará en el Debate General de la ONU, programado entre el 22 y el 28 de septiembre. En esta instancia, los jefes de Estado y de Gobierno presentan sus posiciones y prioridades frente a los principales desafíos internacionales.

Desde Cancillería se ha adelantado que la agenda chilena tendrá, al menos, dos objetivos:

Promover la candidatura de Valparaíso como sede del Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas, conocido como BBNJ.

Impulsar el Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay para enfrentar la delincuencia transnacional.

Aunque se ha informado que Kast sostendrá reuniones con distintos líderes internacionales, hasta ahora no se ha confirmado ni descartado un encuentro bilateral con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La recepción a la que fue invitado Kast

En paralelo, trascendió que el Mandatario chileno fue invitado a una recepción que Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán a los jefes de Estado que participen en la Asamblea General de la ONU.

Según confirmó Meganoticias, Kast está contemplado entre los asistentes y participaría en la actividad durante la noche del próximo martes. La recepción es una instancia habitual de la cumbre internacional y se prevé que se realice en el Hotel Lotte New York Palace, en Madison Avenue, al igual que en la edición anterior.

La actividad permitiría que ambos presidentes coincidan presencialmente, pero no corresponde a una reunión bilateral ni implica un encuentro privado agendado.

Kast viajaría acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna y también podría asistir la primera dama, María Pía Adriasola.

La invitación se conoce en medio de las conversaciones diplomáticas entre Santiago y Washington, marcadas por la controversia tras el alza de aranceles anunciada por Estados Unidos.

Consultado por la posibilidad de que ambos mandatarios sostengan una reunión, Pérez Mackenna evitó confirmar o descartar la situación y mantuvo en reserva los detalles de la agenda presidencial.

En el ámbito regional, la Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también confirmó su asistencia a la misma recepción, según reportaron medios del país vecino.