Nueva salida en el Gobierno de Kast: Piden renuncia a seremi de Energía de Coquimbo por no cumplir requisitos académicos

17 sept. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva salida se concretó en el Gobierno de José Antonio Kast, luego de que en las últimas horas se solicitó la renuncia de Fabián Páez, quien se desempeñaba como seremi de Energía de la región de Coquimbo.

Páez había asumido el cargo el pasado 30 de marzo, como parte del equipo regional de la actual administración. Su salida se produjo tras observaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para ejercer el puesto.

Contraloría objetó uno de sus títulos

De acuerdo con lo informado por Emol, la salida se debió a que sus antecedentes académicos no permitían acreditar el requisito exigido para el cargo.

En particular, el citado medio reportó que Contraloría objetó uno de sus títulos, correspondiente a una carrera de 10 semestres en la que se requerían dos años de experiencia profesional. Tras conocer la observación del organismo contralor, Páez presentó su renuncia.

Al momento de su designación, el Gobierno informó que Páez era ingeniero en Minas y titulado en Pedagogía en Educación Técnico Profesional, además de encontrarse cursando Ingeniería Civil Industrial. También se indicó que contaba con 12 años de experiencia en docencia de educación superior en áreas de administración e informática, junto con experiencia en liderazgo, gestión y coordinación.

Antes de asumir como seremi de Energía, se había desempeñado en áreas de administración, finanzas y contratos del Ministerio de Obras Públicas. También ejerció como docente en CEDUC UCN y como coordinador de Tecnologías de la Información en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena.

¿Quién asumirá en Energía?

Tras la salida de Páez, el actual seremi de Minería de la región de Coquimbo, Juan Carlos Salinas Marabolí, asumirá como subrogante en Energía, con el objetivo de mantener la continuidad de las funciones de la repartición.

Salinas fue designado seremi de Minería el mismo 30 de marzo. Es ingeniero Comercial, ingeniero en Administración de Gestión de Empresas y posee un Magíster en Ingeniería Industrial, además de más de 18 años de experiencia en el sector minero.

Con la renuncia de Páez, son 38 los seremis que han dejado sus cargos durante el Gobierno de José Antonio Kast y 48 salidas de autoridades en total, considerando ministras, subsecretarios y delegados provinciales.

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