Incluye la RM: Emiten aviso y alerta por viento en varias regiones para este fin de semana por un "sistema frontal"

17 sept. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso y una alerta por vientos que afectarán a varias regiones de la zona central y sur durante esta semana de Fiestas Patrias.

De acuerdo al organismo, debido a un sistema frontal, se pronostican rachas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

Aviso por viento

Desde la tarde del sábado 19 hasta la noche del lunes 21 de septiembre estará vigente un aviso por "viento normal a moderado" en sectores desde la región de Coquimbo hasta los Lagos.

En específico, el fenómeno se presentará en la Cordillera de Coquimbo; en la Cordillera, precordillera y valles precordilleranos, de Valparaíso; y en la precordillera y Cordillera de la Región Metropolitana, además del litoral, la Cordillera de la Costa, los valles, la precordillera y la Cordillera de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En tanto, en La Araucanía afectaría al litoral, la Cordillera de la Costa y los valles; mientras que en Los Ríos y Los Lagos, sólo el litoral.

Las velocidades estimadas del viento son las siguientes:

Región de Coquimbo

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h , el sábado y el domingo.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h con rachas de 50 km/h el domingo.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado, entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el domingo y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.

Región Metropolitana

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.

Región de O'Higgins

Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/y el lunes.

Región del Maule

Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 el sábado, y entre 40 y 600 km/h con rachas de hasta 70 km/h el lunes.

Región de Ñuble

Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado, entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el domingo, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.

Región de Biobío

Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado y el lunes, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado, entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el domingo, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.

Región de La Araucanía

Litoral: entre 40 y 60 km/h el sábado y el domingo.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h el sábado y el domingo.

Valle: entre 40 y 60 km/h el sábado y el domingo.

Región de Los Ríos

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado y el domingo.

Región de Los Lagos

Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el sábado y el domingo.

Alerta por viento

Desde la madrugada hasta la noche de este domingo 20 de septiembre estará vigente una alerta por "viento moderado a fuerte" en la Cordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule. Además, se desarrollaría ventisca.

Se estiman las siguientes velocidades de viento:

Cordillera de la Región Metropolitana: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h.

Cordillera de la región de O'Higgins: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera dela región del Maule: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h.

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