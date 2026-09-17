Incluye la RM: Emiten aviso y alerta por viento en varias regiones para este fin de semana por un "sistema frontal"
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso y una alerta por vientos que afectarán a varias regiones de la zona central y sur durante esta semana de Fiestas Patrias.
De acuerdo al organismo, debido a un sistema frontal, se pronostican rachas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).
Aviso por viento
Desde la tarde del sábado 19 hasta la noche del lunes 21 de septiembre estará vigente un aviso por "viento normal a moderado" en sectores desde la región de Coquimbo hasta los Lagos.Ir a la siguiente nota
En específico, el fenómeno se presentará en la Cordillera de Coquimbo; en la Cordillera, precordillera y valles precordilleranos, de Valparaíso; y en la precordillera y Cordillera de la Región Metropolitana, además del litoral, la Cordillera de la Costa, los valles, la precordillera y la Cordillera de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
En tanto, en La Araucanía afectaría al litoral, la Cordillera de la Costa y los valles; mientras que en Los Ríos y Los Lagos, sólo el litoral.
Las velocidades estimadas del viento son las siguientes:
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h , el sábado y el domingo.
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h con rachas de 50 km/h el domingo.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado, entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el domingo y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.
- Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.
- Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/y el lunes.
- Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.
- Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h el domingo.
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 el sábado, y entre 40 y 600 km/h con rachas de hasta 70 km/h el lunes.
- Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado, entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el domingo, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.
- Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 el sábado y el lunes, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el domingo.
- Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado, entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el domingo, y entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el lunes.
- Litoral: entre 40 y 60 km/h el sábado y el domingo.
- Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h el sábado y el domingo.
- Valle: entre 40 y 60 km/h el sábado y el domingo.
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el sábado y el domingo.
- Litoral: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el sábado y el domingo.
Alerta por viento
Desde la madrugada hasta la noche de este domingo 20 de septiembre estará vigente una alerta por "viento moderado a fuerte" en la Cordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule. Además, se desarrollaría ventisca.
Se estiman las siguientes velocidades de viento:
- Cordillera de la Región Metropolitana: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h.
- Cordillera de la región de O'Higgins: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h.
- Cordillera dela región del Maule: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h.
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