Hay fonda en La Florida: Municipalidad acepta nueva propuesta y autoriza los permisos para funcionamiento de "Doña Florinda"

17 sept. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de La Florida finalmente otorgó las patentes comerciales y de alcoholes necesarias para la realización de la fonda "Doña Florinda". La determinación se adoptó luego de que la productora a cargo presentara una nueva propuesta para resolver las exigencias de estacionamientos requeridas para las celebraciones de Fiestas Patrias.

La medida deja sin efecto el rechazo inicial comunicado por la administración comunal y permitirá la comercialización de alimentos, insumos y el expendio de bebidas alcohólicas dentro del recinto ubicado en el Parque Los Héroes.

La nueva propuesta de la productora

Desde la Municipalidad de La Florida explicaron que "en virtud de una nueva propuesta presentada esta tarde, fuera del plazo establecido, por la productora a cargo, se ha determinado otorgar las patentes comerciales y de alcoholes necesarias para el desarrollo de fonda Doña Florinda".

Asimismo, precisaron que el nuevo plan "permite subsanar las observaciones relacionadas con la disponibilidad y condiciones de los estacionamientos, uno de los requisitos centrales dispuestos por esta Municipalidad para todos los eventos autorizados en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna".

Cabe recordar que la negativa inicial del municipio exigiía una estacionamiento por cada cinco personas que asistan al evento. La propuesta original de la productora no cumplía con esta métrica y posteriormente se presentó un convenio fuera de plazo con un centro comercial ubicado a más de 2,5 kilómetros de distancia, razón por la cual había sido rechazado en primera instancia.

El pronunciamiento de la organización

Por su parte, desde la organización de la fonda emitieron un comunicado oficial donde reconocieron las exigencias previas y valoraron la revisión de los antecedentes por parte de las autoridades locales.

"Como organización de la Fonda Doña Florinda, entendemos que los requisitos exigidos para el estacionamiento solicitado no cumplieron con las expectativas de la Municipalidad de La Florida. Dicho lo anterior, hemos dispuesto nuevos espacios a fin de dar cumplimiento a lo solicitado", señalaron.

En esa línea, agregaron: "Agradecemos al municipio por la apertura y disposición mostrada para revisar hoy nuestra nueva propuesta, no obstante haber sido presentada fuera del plazo establecido. Lamentamos los inconvenientes originados y comunicamos que hemos logrado subsanar adecuadamente la situación, dando cumplimiento a las exigencias requeridas".

Otra fonda se canceló

En tanto, la organización de la fonda "Florida Bier Fest Septiembre 2026", que tampoco había sido autorizada por el municipio, confirmó que finalmente no se llevará a cabo.

"Lamentamos profundamente informar la cancelación de la fonda FloridaBier 2026, debido a la no entrega de los permisos comerciales correspondientes por parte de la Ilustre Municipalidad de La Florida”, detallaron sus organizadores en redes sociales.

"Para todas aquellas personas que compraron su ticket, podrán solicitar la devolución íntegra de su dinero directamente a través de la ticketera encargada del evento”.

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