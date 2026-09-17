Lidera el F-16: Estos son los aviones que participarán de la Parada Militar 2026 en el Parque O'Higgins

17 sept. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) ya afinó los últimos detalles de su despliegue aéreo para la Gran Parada Militar 2026 en la elipse del Parque O'Higgins.

Durante las intensas jornadas de prácticas y ensayos previos —que han incluido sobrevuelos por más de una docena de comunas de la Región Metropolitana—, la institución concentró en Santiago a sus principales vectores de combate, transporte, instrucción y alas rotatorias.

El componente aéreo es tradicionalmente uno de los momentos más esperados de las Glorias del Ejército. Para esta edición, la flota de la FACh exhibirá las capacidades operativas de la institución a través de sus distintas escuadronas y mandos aéreos.

Las aeronaves que serán parte de la Parada Militar 2026

Cazas de combate F-16 (Block 50 y MLU) : Representan la espina dorsal de la defensa aérea chilena. Estas aeronaves supersónicas se han desplazado desde sus bases en el norte del país para liderar las pasadas de alta velocidad sobre la elipse.

: Representan la espina dorsal de la defensa aérea chilena. Estas aeronaves supersónicas se han desplazado desde sus bases en el norte del país para liderar las pasadas de alta velocidad sobre la elipse. F-5 Tigre III : Los legendarios aviones de combate interceptores, operados por el Grupo de Aviación N° 7, mantendrán su presencia en el cielo capitalino en sus últimas etapas de servicio operativo.

: Los legendarios aviones de combate interceptores, operados por el Grupo de Aviación N° 7, mantendrán su presencia en el cielo capitalino en sus últimas etapas de servicio operativo. A-29B Super Tucano : Aeronaves de ataque ligero y entrenamiento avanzado que integran el escalón aéreo en formaciones tácticas.

: Aeronaves de ataque ligero y entrenamiento avanzado que integran el escalón aéreo en formaciones tácticas. Instrucción Primaria T-35 Pillán : Aviones de fabricación nacional de la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado", que abrirán el desfile del Escalón Fuerza Aérea.

: Aviones de fabricación nacional de la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado", que abrirán el desfile del Escalón Fuerza Aérea. Aviones de Apoyo y Reabastecimiento KC-135 Stratotanker : Gigantes del aire dedicados al transporte pesado y reabastecimiento en vuelo, que permiten desplegar las capacidades logísticas de la institución.

: Gigantes del aire dedicados al transporte pesado y reabastecimiento en vuelo, que permiten desplegar las capacidades logísticas de la institución. Helicópteros MH-60M Black Hawk y Bell 412: Integrantes del ala rotatoria, destinados a operaciones de búsqueda, rescate, asalto aéreo y apoyo a la comunidad ante emergencias naturales.

La preparación previa contempla precisos patrones de vuelo, coordinados con el control del tráfico aéreo civil.

El objetivo es garantizar tanto la seguridad de la población como la perfecta sincronización del desfile aéreo con el paso de las tropas en tierra.

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