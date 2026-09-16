Virgen del Carmen tendrá participación especial en la Parada Militar: Esta es la razón

16 sept. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Gran Parada Militar 2026 tendrá uno de sus despliegues más numerosos de los últimos años. Este sábado 19 de septiembre, la tradicional ceremonia volverá a reunir en la Elipse del Parque O’Higgins a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, además de distintas unidades y medios que tendrán una participación especial.

Uno de los principales hitos será el debut de Gendarmería de Chile en el desfile, institución que se incorporó este año al Ministerio de Seguridad Pública. A esto se sumará el regreso de la Policía de Investigaciones (PDI) y una participación especial del Ejército, que exhibirá parte del material utilizado en distintos despliegues a lo largo del país.

La ceremonia también tendrá elementos inéditos o poco habituales, como el paso de maquinaria del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), la participación de reservistas y la presencia de una nueva patrulla juvenil canina de Carabineros.

Más de 10 mil efectivos participarán en el desfile

De acuerdo con los antecedentes entregados para la ceremonia, serán 10.206 efectivos los que participarán este año entre las distintas instituciones.

La distribución contempla:

6.219 efectivos del Ejército

1.252 de la Armada

1.117 de la Fuerza Aérea

1.220 de Carabineros

297 de la Policía de Investigaciones

94 de Gendarmería

Con ello, la Parada Militar 2026 tendrá un contingente considerablemente mayor al registrado en los últimos años, cuando la participación se había situado generalmente en torno a los 7.500 a 8.000 integrantes.

La jornada de este año también marcará el regreso de la PDI al desfile, mientras que Gendarmería participará por primera vez en la ceremonia. La presencia de esta última se produce luego de su incorporación institucional al Ministerio de Seguridad Pública.

Ejército tendrá una participación especial

Uno de los focos del desfile estará puesto en el Ejército y en algunas de las labores que sus integrantes han desarrollado durante los últimos años.

Entre las novedades estará el paso de vehículos blindados y maquinaria que han sido utilizados en distintos despliegues, incluyendo labores en la Macrozona Sur, la frontera norte, emergencias y catástrofes.

También participará el Cuerpo Militar del Trabajo, en el marco de los 50 años del inicio de la construcción de la Carretera Austral.

El Ejército confirmó que llevará a la Elipse parte de la maquinaria asociada a la labor del CMT, con el objetivo de conmemorar la trayectoria de esta unidad, que continúa desarrollando obras de infraestructura en zonas aisladas del territorio nacional.

A esto se sumará el regreso de la Reserva del Ejército, que volverá a desfilar después de varios años. Según la propia institución, su participación se retoma por primera vez desde 2019.

La Virgen del Carmen también tendrá un lugar en la ceremonia

Otro de los elementos que marcarán la Parada Militar será la presencia de la Virgen del Carmen, tradicionalmente vinculada al Ejército de Chile.

Su incorporación en esta ocasión estará relacionada con la conmemoración del centenario de su coronación canónica, de acuerdo con los antecedentes entregados para la ceremonia.

La imagen será parte de las actividades previas al desfile de las instituciones, en una jornada que tradicionalmente combina elementos militares, históricos y protocolares.

El propio Ejército reconoce oficialmente a la Virgen del Carmen como patrona de la institución y registra su vínculo histórico con las Fuerzas Armadas desde el proceso de Independencia.

F-16, F-5 y Black Hawk serán parte del desfile aéreo

La Fuerza Aérea también tendrá un importante despliegue durante la jornada: Está contemplado el sobrevuelo de cerca de 60 aeronaves, entre ellas aviones de combate, aeronaves de instrucción, transporte y helicópteros.

Entre los modelos que serán vistos en el cielo de Santiago se encuentran los F-16, F-5 Tigre y A-29, además de aeronaves de instrucción como los T-35.

También estarán presentes helicópteros Black Hawk y UH-1H. Estos últimos tendrán una participación particularmente significativa, debido a que los UH-1H se encuentran en el cierre de su ciclo operacional y esta sería una de sus últimas apariciones en la Parada Militar.

Carabineros estrenará una patrulla juvenil canina

Carabineros también contará con una participación especial durante el desfile. El tradicional Grupo de Adiestramiento Canino volverá a presentarse con ejemplares de distintas especialidades, además de cachorros que forman parte de sus procesos de formación.

La principal novedad será el estreno de una “patrulla juvenil canina”, integrada por perros de entre tres y cuatro meses, principalmente golden retrievers.

A diferencia de los ejemplares adultos, estos cachorros todavía no comienzan formalmente su entrenamiento y su participación estará marcada por juegos y ejercicios propios de su edad.

También desfilarán 11 perros interinstitucionales, es decir, ejemplares entrenados por Carabineros para prestar servicios junto a otras instituciones.

Entre ellos habrá perros destinados a la Armada, Gendarmería, PDI, Ejército y también a organismos policiales de Colombia y Ecuador.

Gendarmería participará por primera vez

La participación de Gendarmería será uno de los momentos inéditos de la jornada. La institución se sumará por primera vez oficialmente a la Gran Parada Militar, luego de los cambios institucionales que la incorporaron a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y establecieron su dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.

La banda de la Escuela de Carabineros será la encargada de acompañar musicalmente el paso de Gendarmería y de la PDI durante el desfile.

La ceremonia se realizará este sábado 19 de septiembre en la Elipse del Parque O’Higgins. La organización informó que el evento comenzará al mediodía y contará con transmisión por cadena nacional. Para quienes asistan presencialmente, los accesos peatonales estarán habilitados desde las 09:00 horas.