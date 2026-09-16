Fiestas Patrias 2026: Chilenos gastarán $98 mil en promedio y un 55% declara tener menos presupuesto que el año pasado

16 sept. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

En la previa del inicio de las Fiestas Patrias, una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago reveló datos relevantes sobre cómo se comportarán los chilenos durante estas festividades.

Uno de los principales hallazgos fue que, en promedio, los chilenos gastarán $98.400 para festejar, mientras que un 55 % de los encuestados reveló que tendrá menos dinero para gastar en estas Fiestas Patrias en comparación con 2025.

Brechas por ingreso, estrategias de ahorro y el rol del aguinaldo

El presupuesto estimado para estas festividades evidencia importantes brechas socioeconómicas y de género. Mientras en el segmento C1 el gasto promedio proyectado alcanza los $150.000, en los sectores D y E baja a $83.000. Por otra parte, los hombres prevén destinar cerca de $113.000 en promedio, a diferencia de las mujeres, cuyo monto estimado llega a los $84.000.

Para hacer frente a este escenario, los consumidores adoptaron diversas medidas de contingencia:

Un 36% decidió aprovechar promociones o comprar con anticipación.

Un 29% no comprará ropa o calzado nuevo.

Un 26% reducirá su presupuesto para el alcohol.

Un 24% evitará salir a panoramas pagados.

En cuanto al financiamiento, el aguinaldo figura como un alivio clave para los trabajadores dependientes. Un 49% de ellos recibirá este beneficio, con un monto promedio de $61.500, y el 87% de los beneficiados confirmó que destinará este dinero, total o parcialmente, para cubrir las celebraciones de Fiestas Patrias.

Falta de presupuesto frena los viajes familiares

En cuanto a los viajes durante este fin de semana largo, el 68,5% de los consultados confirmó que se quedará en su ciudad, señalando la falta de presupuesto como la causa principal para no desplazarse (55%).

Solo un 30,6% tiene previsto viajar fuera de su ciudad: un 29,5% lo hará dentro del país —principalmente hacia las zonas centro (45%) y sur (44%)—, mientras que solo un 1,1% saldrá al extranjero.

Preferencias gastronómicas: El choque generacional y territorial en el menú

El informe de la CCS también detalló cuáles son los platos típicos favoritos de los chilenos para consumir durante el 18. Las empanadas lideran la lista con un 77%, seguidas por el asado a la parrilla (70%), el choripán (57%) y los anticuchos (40%).

En el consumo de carnes, la de vacuno se mantiene en la cima con un 77%, con mayor preferencia entre los hombres y en el segmento C1. Sin embargo, en los sectores D y E (68%) y en los jóvenes de 18 a 34 años (69%), la carne de pollo gana terreno como alternativa por precio. Por otro lado, un 6% del total declaró que no consumirá carne durante los festejos.

En cuanto a los bebestibles y las tradiciones, el estudio mostró preferencias claras según la ubicación geográfica y la edad.

El terremoto es el trago favorito de los jóvenes entre 18 y 34 años con un 66%, mientras que en los mayores de 55 años esa cifra cae al 28%. En ese segmento, el vino lidera con un 47%.

La cerveza mostró una marcada inclinación masculina (41%), mientras que las bebidas sin alcohol (48% general) son preferidas en mayor proporción por mujeres (55%).

La presencia de sopaipillas en el menú dieciochero llega al 32% en la zona sur frente a un 9% en el centro, mientras que preparaciones como el pastel de choclo (21%) y las humitas (11%) son más comunes en la zona norte del país.