Horario de Lider hoy miércoles 16 de septiembre: ¿A qué hora cierra?

16 sept. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, muchas personas ya están realizando las últimas compras para el 18 y 19 de septiembre. En ese contexto, conocer los horarios de los supermercados es clave para quienes todavía tienen productos pendientes.

Durante este miércoles 16 de septiembre, los supermercados Lider mantendrán su funcionamiento habitual en gran parte de sus locales, con sucursales que atienden hasta las 21:30 horas.

Eso sí, el horario puede variar dependiendo del establecimiento, por lo que se recomienda revisar la información específica del local antes de acudir.

¿A qué hora cierra Lider este 16 de septiembre?

De acuerdo con los horarios registrados para distintas sucursales, los supermercados Lider funcionarán este miércoles 16 de septiembre hasta las 21:30 horas.

Entre los locales que registran este horario se encuentran establecimientos de comunas como Estación Central, San Miguel, Cerrillos, Lo Prado, La Florida, Ñuñoa y Macul.

En el caso de los locales Lider Express, varias sucursales también aparecen con atención hasta las 21:30 horas este miércoles.

¿Lider abrirá el 18 y 19 de septiembre?

No. Durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, los supermercados permanecerán cerrados debido a los feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio.

La Dirección del Trabajo establece que el descanso debe comenzar, como máximo, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20.

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