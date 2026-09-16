¿A qué hora cierra Unimarc este miércoles 16 de septiembre? Revisa el horario antes de Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

A solo dos días del inicio de Fiestas Patrias, quienes todavía tienen compras pendientes pueden aprovechar esta jornada para abastecerse antes del cierre de los supermercados durante los feriados del 18 y 19 de septiembre.

Este miércoles 16 de septiembre, los supermercados Unimarc mantienen su atención al público. En términos generales, la cadena registra horarios de funcionamiento que se extienden durante la tarde y la noche, aunque la hora de cierre puede variar dependiendo del establecimiento.

Por eso, si necesitas pasar hoy por un Unimarc, es importante revisar el horario correspondiente a tu sucursal antes de acudir.

¿A qué hora cierra Unimarc este miércoles 16?

Para este miércoles 16 de septiembre, Unimarc mantiene funcionamiento normal en sus distintos locales del país.

Como referencia, la cadena ha informado en jornadas especiales horarios cercanos a las 09:00 y 20:30 horas, aunque estos pueden variar según el establecimiento. La propia compañía dispone de un buscador para consultar los horarios de cada local.

Por ello, no existe una única hora de cierre para todos los supermercados Unimarc de Chile y es recomendable verificar la sucursal específica.

¿Unimarc estará abierto el 18 y 19 de septiembre?

No. Los supermercados deberán permanecer cerrados durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, debido a los feriados obligatorios e irrenunciables.

El descanso comienza, a más tardar, a las 21:00 horas del jueves 17 y finaliza a las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, según la Dirección del Trabajo.

¿Cómo revisar el horario de mi Unimarc?

Debido a que los horarios pueden cambiar entre sucursales y ciudades, la recomendación es consultar directamente el buscador de locales de la cadena. (pincha aquí)

Unimarc dispone de una sección oficial donde se pueden revisar los locales y horarios disponibles a lo largo de Chile.

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