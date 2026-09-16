¿A qué hora cierra Santa Isabel este 16 de septiembre? Revisa el horario antes de Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, muchas personas ya se preparan para realizar las últimas compras antes del feriado. Por eso, uno de los datos que más interesa conocer es el horario que tendrán los supermercados durante esta semana.

En el caso de Santa Isabel, este miércoles 16 de septiembre los locales mantienen su funcionamiento habitual en gran parte del país, con establecimientos que atienden hasta las 21:00 horas.

Eso sí, el horario puede variar dependiendo de la sucursal, por lo que se recomienda revisar el funcionamiento específico del local antes de acudir.

¿A qué hora cierra Santa Isabel este miércoles 16?

Este miércoles 16 de septiembre los clientes podrán realizar sus compras durante la jornada y, en los locales con horario habitual, acudir hasta las 21:00 horas.

La cadena advierte que los horarios pueden sufrir modificaciones en fechas especiales, por lo que el horario específico de cada establecimiento debe ser considerado antes de trasladarse.

¿Santa Isabel abrirá el 18 y 19 de septiembre?

No. Los supermercados Santa Isabel permanecerán cerrados durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, debido a que ambas fechas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio.

La Dirección del Trabajo estableció que el descanso debe comenzar, como máximo, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20.

Por esta razón, el jueves 17 será la última oportunidad para realizar compras en Santa Isabel antes de los dos días de cierre.