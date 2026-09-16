"Fue una noche espantosa": Alcaldesa de Quilicura exige presencia policial y militar tras balacera en funeral de alto riesgo

16 sept. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la noche de terror vivida por los vecinos del sector de Lo Marcoleta con Pascual Gambino en Quilicura, donde un "velorio simbólico" derivó en ráfagas de disparos, fuegos artificiales y la quema de un vehículo, la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla, lanzó duras críticas a la respuesta de las autoridades centrales y a la efectividad de las leyes vigentes para frenar la violencia de las bandas organizadas.

En conversación con Meganoticias Amanece, la jefa comunal visibilizó el nivel de desprotección que sienten los residentes del sector y exigió la intervención directa de las fuerzas policiales especializadas e incluso el despliegue de personal militar para devolver la tranquilidad al territorio.

"Es aterrador lo que vivimos anoche"

Bobadilla relató con crudeza el impacto que provocaron los actos vandálicos en las familias de la comuna, quienes debieron resguardarse en sus propias viviendas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

"Fue una noche espantosa, aterradora. Es aterrador lo que vivimos anoche. Anoche nos llegó un audio de una madre relatando que una bala cruzó su techo y llegó al escritorio donde estaba su hijo. Otros vecinos nos contaban que estaban debajo de la cama todos juntos, con los padres cubriendo el cuerpo de su niño para que, si llegaba la bala, les llegara a ellos y no a su pequeño", denunció la alcaldesa.

Respecto a la dinámica de los desórdenes, la autoridad comunal criticó la impunidad con la que actuaron los involucrados en plena vía pública: "¿Cómo es posible que las bandas hagan lo que quieran en los distintos territorios y actúen en la más absoluta impunidad? Acá se debió hacer un copamiento. Aquí salen con armas de fuego, armamento de guerra, y nadie hace nada".

Llamado a la desarticulación de bandas y presencia de GOPE y militares

Frente a la capacidad de respuesta local, Bobadilla defendió la labor de Carabineros de la 49ª Comisaría, pero advirtió que las dotaciones territoriales se ven sobrepasadas ante grupos delictivos dotados de alto poder de fuego.

"Carabineros hace sus grandes esfuerzos, pero necesitan GOPE, no pueden actuar solos. Si no tienen el personal, que lleguen militares a reforzar. Es profundamente injusto que los vecinos hoy no hayan dormido en toda la noche y tengan que salir a trabajar igual para no perder su fuente laboral", enfatizó.

Asimismo, la jefa comunal arremetió contra las discusiones legislativas y las atribuciones que se le buscan otorgar a los municipios en materia de orden público: "A mí no me sirve este reglamento ni estas leyes si no tengo las herramientas para ir en contra de estas bandas criminales. ¿Para qué quieren darnos más atribuciones a los municipios si no tengo al personal capacitado ni los resguardos necesarios? Nos hemos convertido en sheriffs y no nos corresponde. Lo que necesito es la desarticulación de las bandas organizadas que hacen apología del delito en redes sociales".

Inversión municipal y alerta por el funeral

La alcaldesa detalló que desde las 22:00 horas del martes el municipio activó sus drones y centro de monitoreo, alertando a las autoridades de la delegación para solicitar la presencia inmediata de personal de Control de Orden Público (COP) y del GOPE.

"Lo más terrible es que esto es de años. Tengo más de 1.500 cámaras, vehículos blindados, motos y drones. Estoy haciendo todo lo que no debiese hacer como municipio con tal de entregar seguridad a los vecinos, pero no me sirve si no hay una intervención real. Aquí hay disputas de territorio entre bandas de narcotraficantes con alto poder de fuego", remarcó.

Finalmente, de cara a la entrega del cuerpo y la realización del funeral de la víctima de 20 años en las próximas horas, Bobadilla solicitó garantías para la comunidad: "Necesito que se haga un control policial estricto para no poner en riesgo a otras familias que van al cementerio a sepultar a sus seres queridos".