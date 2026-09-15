"Pasamos susto": Boric revela que su hija Violeta estuvo hospitalizada en la UTI y agradece a la salud pública

15 sept. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric reveló una compleja situación que vivió junto a su familia durante este mes, luego de que su hija Violeta permaneciera una semana hospitalizada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) del Hospital Exequiel González Cortés producto de una neumonía.

A través de una publicación compartida junto a Paula Carrasco, Boric señaló que actualmente la menor ya se encuentra en casa y recuperándose. “Pasamos susto”, escribió el exmandatario, quien aprovechó el relato para agradecer especialmente a los funcionarios de la salud pública que participaron en la atención de su hija.

Boric destaca atención recibida en hospital público

En su publicación, el expresidente dedicó un extenso reconocimiento a los distintos profesionales que estuvieron a cargo de la atención de Violeta, mencionando a técnicos en enfermería, auxiliares, médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonoaudiólogas, nutricionistas y psicólogas.

Boric también agradeció a toda la comunidad del Hospital Exequiel González Cortés y a los funcionarios del CESFAM Barros Luco, destacando la dedicación que, según relató, pudo observar durante los días que permaneció junto a su hija en el recinto asistencial.

“Queremos agradecer de todo corazón a quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la Salud Pública”, señaló.

La crítica de Boric a quienes cuestionan la salud pública

Fue en ese contexto que el exmandatario introdujo una reflexión política sobre las críticas que recibe el sistema público de salud.

“Hemos visto demasiadas veces como algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden)”, escribió Boric, apuntando a sectores políticos que, a su juicio, cuestionan el funcionamiento de estos servicios sin recurrir a ellos.

El expresidente, sin embargo, reconoció que el sistema enfrenta dificultades. En concreto, mencionó las listas de espera, la infraestructura deteriorada y la escasez de especialistas en regiones, entre otros problemas.

Pese a ello, planteó que existe una dimensión de la salud pública que, según su perspectiva, suele recibir menos atención: el trabajo cotidiano de sus funcionarios.

“La salud pública es un orgullo de Chile”

Boric sostuvo que durante la hospitalización de su hija pudo comprobar directamente el trabajo realizado por los equipos de salud y cuestionó las generalizaciones respecto de los funcionarios públicos.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos (...) pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor”, escribió.

Finalmente, junto a Paula Carrasco, reiteró su llamado a valorar el sistema público y a quienes trabajan en él: “La salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por r

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