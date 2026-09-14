EXCLUSIVO | Viuda de carabinero asesinado en Renca: "Vendía cosas porque el sueldo no alcanzaba para mantener el hogar"

14 sept. 2026 - 21:28 hrs.

El carabinero Alejandro Ortiz había terminado una capacitación institucional cuando se dirigió hasta Renca para concretar una venta y obtener ingresos adicionales. En ese lugar fue abordado y asesinado a balazos por integrantes de una banda, dos de los cuales permanecen prófugos.

Según relata su viuda —cuya identidad se mantiene bajo reserva—, el funcionario realizaba este tipo de actividades porque su sueldo no era suficiente para cubrir los gastos del hogar y mantener a sus dos hijos.

Relata que Ortiz llevaba cerca de nueve años y medio en Carabineros, tenía una hoja de vida intachable y proyectaba continuar desarrollando su carrera dentro de la institución. Su viuda asegura que, pese a ello, tras su muerte la familia quedó sin pensión ni ayuda económica institucional.

—¿Qué motivó a Alejandro a ingresar a Carabineros?

—Yo conocía a Alejandro desde 2012. Como te mencionaba, le gustaba mucho ayudar a las personas y le gustaba la institución. Tuvo mucha perseverancia para ingresar a Carabineros, porque las postulaciones tampoco son fáciles. Incluso postuló en reiteradas ocasiones hasta que finalmente quedó.

—¿Se proyectaba haciendo carrera dentro de la institución?

—A él le gustaba ser parte de la institución. Ahora se estaba perfeccionando en el Centro Nacional de Perfeccionamiento y Capacitación (Cenpecar) y, más adelante, iba a postular a la Escuela de Suboficiales de Carabineros.

Él siempre se proyectó como parte de la institución y decía que era carabinero 24/7. Estaba siempre comprometido con su comisaría y con sus colegas. A veces estábamos en la casa, lo llamaban y salía a trabajar de inmediato. Siempre estuvo muy activo y comprometido con Carabineros.

—¿Cómo eran habitualmente sus jornadas de trabajo?

—Las jornadas de los carabineros son muy extensas. Trabajan por turnos, a veces durante 12 horas o más, sin remuneración adicional ni pago de horas extraordinarias. Reciben solamente su sueldo, que habitualmente es muy bajo.

Eso los lleva a buscar algún tipo de ingreso secundario, porque tienen que mantener a sus familias, a sus hijos y sus casas. Lamentablemente, con los bajos ingresos de Carabineros no alcanza.

Tenemos dos hijos. El mayor tiene tres años y medio y la menor, 18 meses. Como padre, como persona y como esposo, siempre fue muy preocupado de su familia. Siempre estaba ahí, independientemente de las diferencias que pudieran existir.

Siempre estaba con su familia. Si lo llamábamos o necesitábamos algo de él, corría para estar con nosotros.

—¿Qué sabe sobre lo que hizo Alejandro durante las horas previas a su muerte?

—Todo está siendo investigado, pero, por lo que se ha mencionado, él estaba realizando un curso de Cenpecar en la Escuela de Formación de Cerrillos. Terminó aproximadamente entre las cinco y las seis de la tarde y fue a dejar a dos colegas a sus domicilios.

Posteriormente, fue a la Subcomisaría Conchalí Norte a buscar su arma. No era su arma institucional, sino un arma propia que él había costeado. Después se dirigió a Renca para realizar su segundo trabajo, por decirlo de alguna manera.

—¿Por qué había decidido realizar una actividad adicional a su trabajo como carabinero?

—Ese día estaba en nuestra camioneta Chevrolet Groove roja, que fue la que apareció en televisión. Estaba generando ingresos adicionales porque su sueldo como carabinero no alcanzaba para mantener el hogar y a su familia. Tuvo que buscar una segunda forma de obtener ingresos y cumplir como hombre de familia.

—¿Sabía que Alejandro vendía productos o realizaba este tipo de negocios?

—No. En algún momento se dijo que los negocios los tenía con su esposa. Nosotros tuvimos un emprendimiento de figuras de yeso. Yo vendía figuras para cumpleaños y también pintaba figuras decorativas, pero habíamos dejado de hacerlo en diciembre del año pasado.

Cuando ocurrió esto se dijo que los negocios eran con la esposa, pero yo no tengo nada que ver con estos negocios. Tampoco sabía de la transacción o del negocio que hizo ese día con las personas que le causaron la muerte. Él nunca me lo mencionó.

—¿Conocía a las personas con las que iba a concretar esa venta?

—No. Nunca supe nada de esas personas. No las conozco ni sé quiénes son. Solamente supe de ellas porque fui a la formalización de los tres individuos que están detenidos y que han aparecido en los medios de comunicación.

Respecto de las personas que permanecen prófugas, cuyos nombres y fotografías han sido difundidos, tampoco sé nada. No las conozco ni sé quiénes son.

—¿Qué información conoce sobre la manera en que habría ocurrido el ataque?

—Por lo que se sabe, es una banda grande que se ha dedicado a cometer distintos delitos, la mayoría de ellos graves. Según se ha dicho, Alejandro bajó de nuestro vehículo para realizar la transacción con tres individuos y ellos lo amenazaron para no pagarle lo que costaba la especie.

Habrían sacado un arma blanca para amenazarlo. Esta es solamente la hipótesis que se ha planteado sobre los hechos y lo que se habló en la audiencia y en los medios de comunicación. Yo no estoy afirmando nada, sino diciendo lo que sé.

Según esa información, sacaron el arma blanca, Alejandro se identificó como carabinero mostrando su placa y después sacó el arma que siempre mantenía en un banano. Al ser identificado como carabinero, estos individuos lo atacaron y le causaron la muerte.

—¿Qué respuesta ha recibido de Carabineros y las autoridades después de la muerte de su esposo?

—A mí, como parte de la familia directa de Alejandro, no me sirve que las autoridades se hayan hecho presentes durante el velorio y el funeral, que me hayan entregado una carta y sus condolencias, pero que no me entreguen mayor información ni ayuda para sus hijos.

Hoy quedamos totalmente desvalidos, sin seguro, sin pensión y sin nada. Sus seguros, lamentablemente, estaban a nombre de su mamá, quien tampoco se ha podido manifestar para entregar ayuda económica a sus hijos. Yo estoy peleando y viendo el tema económico exclusivamente por mis hijos.

No estoy pidiendo dinero para mí. Él tenía dos hijos demasiado pequeños y todavía me quedan más de 20 años para criarlos, darles educación y un techo.

Siempre se ha hablado de que los carabineros son funcionarios 24/7. Independientemente de que estuviera realizando un segundo trabajo, debido a los bajos sueldos, él siempre era carabinero. La institución habla de funcionarios 24/7, pero en este caso no fue 24/7.

También se ha dicho que los funcionarios deben tener más de 20 años de servicio para generar una pensión. ¿Qué ocurre con todos aquellos que lamentablemente mueren antes de cumplir esos 20 años?

Mi esposo llevaba aproximadamente nueve años y medio en la institución, tenía una hoja de vida intachable y siempre estuvo muy comprometido con Carabineros, con su comisaría y con sus colegas. Lamentablemente, ahora me dejaron totalmente desvalida con dos niños pequeños.

—¿Qué llamado hace considerando que aún hay personas prófugas?

—Hay personas que han dicho que escucharon gritos. Les pido, por favor, que sean testigos, que hablen y cuenten qué escucharon ese día, qué dijo Alejandro y si efectivamente se identificó como funcionario de Carabineros de Chile y eso fue lo que lo llevó a la muerte.

También pido que busquen a los prófugos. Si alguien ve algo, que entregue la información a los medios de comunicación, a Carabineros o a la PDI. Que nos ayuden a hacer justicia por el papá de mis hijos.

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