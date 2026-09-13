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El error que terminó por delatar a la banda "Pincoyalbitos": Celular olvidado dejó al descubierto sus turbazos

13 sept. 2026 - 23:20 hrs.

Un celular olvidado permitió obtener información clave sobre los Pinkoyalbitos, banda investigada por violentos turbazos y el robo de al menos 11 vehículos de alta gama. Revisa los insólitos hallazgos y operativos registrados por Mega Investiga.

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