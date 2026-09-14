Confirmado | BancoEstado eliminó el cobro de $300 en las transferencias desde CuentaRUT: cuándo aplica y a qué operaciones

14 sept. 2026 - 00:12 hrs.

BancoEstado confirmó durante 2026 la eliminación del histórico cobro de $300 que aplicaba a las transferencias electrónicas desde la CuentaRUT hacia cuentas de otros bancos en Chile.

El cambio convierte a la transferencia interbancaria desde CuentaRUT en una operación completamente gratuita, sumándose al resto de servicios sin costo que la entidad ya había implementado el año anterior en su red propia.

¿Cuál es el cobro que eliminó BancoEstado en la CuentaRUT?

El cobro suprimido corresponde a la comisión fija de $300 que se aplicaba a cada transferencia electrónica realizada desde una CuentaRUT hacia una cuenta de otro banco en Chile.

Se trataba de un cobro histórico, presente en el tarifario tradicional de la cuenta, que afectaba particularmente a los usuarios que recibían su sueldo o beneficios estatales en CuentaRUT y que luego movían fondos a otras entidades bancarias, ya fuera para pagar créditos, cuotas o mantener otro producto financiero.

¿Desde cuándo rige la eliminación del cobro?

De acuerdo con BancoEstado, la eliminación fue anunciada oficialmente durante este año. La medida quedó posteriormente reflejada en el Informe Financiero de la Gerencia al 31 de marzo de 2026, que incorporó el cambio dentro de su balance operativo.

Esto significa que a la fecha, las transferencias electrónicas desde CuentaRUT hacia otros bancos en Chile no deberían generar cobro alguno. Si un cliente detecta que aún se le aplica la comisión, se recomienda contactar directamente con el banco para revisar el caso.

¿Qué otras operaciones son gratuitas en la CuentaRUT?

La eliminación del cobro de $300 se suma a una serie de servicios sin costo que BancoEstado ya había implementado en la CuentaRUT. Entre las operaciones gratuitas figuran:

Apertura de la cuenta.

de la cuenta. Mantención mensual : la CuentaRUT no tiene comisión fija mensual.

: la CuentaRUT no tiene comisión fija mensual. Transferencias a cuentas del propio BancoEstado .

. Transferencias electrónicas a otros bancos desde 2026.

desde 2026. Giros dentro de la red propia de BancoEstado (sucursales, BancoEstado Express, CajaVecina y cajeros propios, según la operación habilitada).

de BancoEstado (sucursales, BancoEstado Express, CajaVecina y cajeros propios, según la operación habilitada). Compras nacionales a través de RedCompra, Compraquí, WebPay y Rutpay.

¿Qué cobros sí se mantienen en la CuentaRUT?

Pese al recorte de comisiones, algunos costos específicos siguen vigentes en el tarifario oficial de la CuentaRUT. Son los siguientes:

$300 por giro en cajeros automáticos de otros bancos.

por giro en cajeros automáticos de otros bancos. $100 por consulta de saldo en cajeros automáticos de otros bancos.

por consulta de saldo en cajeros automáticos de otros bancos. $1.000 por reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto.

por reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto. 0,05 UF más IVA por duplicado de cartola.

por duplicado de cartola. 1,90% del importe en compras y giros internacionales.

Es importante distinguir entre estos cobros vigentes y el cobro de $300 en transferencias interbancarias, que ya fue eliminado.

Para consultas específicas sobre el estado de una operación o para reportar un cobro que se estime indebido, BancoEstado dispone de canales oficiales de atención directa a través del 600 200 7000.

¿La CuentaRUT sigue siendo una cuenta sin costo mensual?

Sí. La CuentaRUT no tiene comisión fija mensual de mantención, característica que se mantiene inalterada en su tarifario actual. La cuenta es una cuenta a la vista, asociada a una tarjeta de débito Visa, y permite recibir sueldos, beneficios estatales, transferencias y realizar pagos electrónicos.

Con la incorporación del cambio anunciado en 2026, CuentaRUT se consolida como una de las cuentas transaccionales de menor costo del mercado chileno, especialmente para quienes operan dentro del ecosistema BancoEstado y realizan transferencias hacia otros bancos.

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