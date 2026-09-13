"Es un peligro": Madre de Mariana Sepúlveda exige justicia ante libertad de sospechoso por crimen de su hija

13 sept. 2026 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares, amigos y vecinos de Mariana Sepúlveda se reunieron para protestar en contra de la decisión de dejar en libertad al hombre de 42 años que confesó haberla asesinado en agosto de 2008.

El sospechoso acudió a una comisaría de Carabineros para confesar los hechos ocurridos. Sin embargo, tras ser detenido y formalizado, no quedó con medidas cautelares debido a la prescripción del delito.

Lo anterior derivó en que se impulsara un proyecto llamado "Ley Mariana", presentado por el diputado Javier Muñoz (DC). La iniciativa tiene como objetivo que homicidios, femicidios y parricidios nunca prescriban.

¿Qué dijo la madre de Mariana Sepúlveda?

Marta León, madre de Mariana Sepúlveda, reaccionó a la libertad del sospechoso y manifesto que "siento que es un peligro. Entiendo que los vecinos acá no lo quieren".

"Estamos pidiendo justicia. Él no puede volver al pasaje. Para mí no debería estar libre. Esa jueza no pensó en nada. No pensó como mujer, no pensó en la familia. Se pasó a llevar al fiscal, a la abogada y a todo el mundo", agregó.

La noticia de la libertad del imputado también llegó al Gobierno. En esta línea, la ministra Judith Marín indicó que "como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lamentamos profundamente que la justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito".

"Nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana, y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad", añadió.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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