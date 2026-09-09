Gobierno desvincula a abogado formalizado por femicidio frustrado de su pareja

09 sept. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un abogado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, asesor del plan "Calles sin violencia", fue desvinculado después de conocerse su detención y formalización por femicidio frustrado.

Los hechos ocurrieron en un departamento de la comuna de Santiago, hasta donde llegó Carabineros luego de una denuncia de la pareja del sujeto en momentos que estaba siendo agredida.

Femicidio frustrado

La mujer sufrió golpes y un corte en una mano con un cuchillo, mientras el hombre intentaba arrojarla por un balcón. El acusado fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las reiteradas denuncias contra el imputado, el tribunal lo dejó con arresto domiciliario.

La decisión del Gobierno

Esta semana, la Subsecretaría de Seguridad Pública informó que el abogado, quien prestaba servicios en esta institución desde 2025, fue desvinculado.

"Esta Subsecretaría reafirma su rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres. Asimismo, el Programa de Apoyo a Víctimas se encuentra a disposición de la víctima y realizará todas las gestiones necesarias para brindarle el apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico que requiera", señaló en un comunicado.

El organismo añadió que "por respeto a la privacidad y protección de la víctima, y considerando que existe una investigación penal en curso, esta Subsecretaría no entregará antecedentes adicionales sobre los hechos".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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