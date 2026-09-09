"Ya estoy harta": La contundente respuesta de Christell Rodríguez tras pregunta sobre sus padres

09 sept. 2026 - 10:32 hrs.

El recuerdo de una pequeña niña de cinco años que pedía detener un show porque le dolía "la guatita" persigue a Christell Rodríguez desde hace más de dos décadas. Un episodio de 2004 en "Rojo Fama, Contrafama" desató rumores de explotación infantil que la cantante ha tenido que desmentir en reiteradas ocasiones.

A pesar del tiempo transcurrido y de su reciente etapa como madre, la polémica volvió a tocar su puerta en redes sociales. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la intérprete recibió una consulta sobre sus padres que colmó su paciencia.

"Ya estoy harta"

"¿Perdonaste a tus papás por obligarte a trabajar siendo niña?", le escribió un usuario en la plataforma digital. La consulta no pasó desapercibida para la artista, quien respondió tajante ante la insistencia sobre el tema.

"Más de 20 años desmintiendo esto, ya estoy harta. Crean lo que quieran. Mis papás son bacanes", contestó.

La cantante agregó que "nunca fui obligada a nada en mi vida, más que a comer legumbres y ni eso porque eran tres cucharadas".

Finalmente, la exintegrante del espacio de talentos profundizó en cómo vivió la exposición mediática durante su infancia, asegurando que jamás representó una carga laboral. "Siempre fue solo un juego para mí. Se me presentó de esa forma y lo pasé la raja", cerró.

Es más, cuando en enero de 2024 su canción “Dubidubidu” se convirtió en un fenómeno viral internacional, Rodríguez reafirmó que este tipo de especulaciones habían influido en el rumbo de su trayectoria. "Mi carrera se acabó por lo que inventaron, si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”, señaló en ese entonces.

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