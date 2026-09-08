"Fui muy mala": Raquel Argandoña confiesa que hizo terminar a Kel Calderón con un pololo por su baja estatura

08 sept. 2026 - 17:46 hrs.

Organizar una fiesta de 15 años puede requerir meses de planificación, sin embargo, para Raquel Argandoña los preparativos de la gran celebración de su hija, Kel Calderón, incluyeron una preocupación mayor: la baja estatura del pololo de la entonces adolescente.

La comunicadora recordó que en aquella época le pidió a Kel que se peleara con su pareja de ese entonces porque el joven "no le combinaba" para las fotos por ser demasiado bajo.

"Tienes que pelear con tu pololo"

La animadora recordó el episodio en el programa "Tal Cual", donde recordó que su preocupación era que el pololo de su hija no se apareciera por la celebración.

Según relató, la celebración fue producida junto al ambientador Willy Geisse e incluyó stands temáticos con comida de distintos países, una piscina llena de rosas para las madres invitadas y dos vestidos exclusivos diseñados por Rubén Campos. Sin embargo, en medio del despliegue, un detalle descuadraba la visión de la animadora.

"Reconozco que fui muy mala, porque tenía un pololo en ese entonces que era bajo", confesó. Ante la diferencia de altura y la vestimenta planificada para la adolescente, la comunicadora decidió ser directa con Kel: "Le dije: 'está todo perfecto, pero tú me tienes que hacer un favor. Tienes que pelear con tu pololo, porque no me hace el mono'".

"No te puedo bajar de los tacos"

La postura de Argandoña se basaba estrictamente en el calzado y la proyección visual de la pareja durante el evento. "No me combina, porque es muy bajo. Yo no te puedo bajar de los tacos, porque te vas a ver como enana, así que tú tienes que pelear", le insistió a la joven.

Para sorpresa de la propia animadora, la estrategia funcionó de inmediato y su hija acató la petición. "Y me vas a creer que terminó. Terminó y después se pusieron en la buena", reveló entre risas sobre el desenlace de la relación.

Tras escuchar la historia, el propio Willy Geisse le advirtió en vivo sobre las posibles repercusiones de sus dichos en redes sociales: "Tú sabes que te van a funar por esto".

Lejos de mostrarse preocupada por los comentarios, la comunicadora se mantuvo firme en su estilo sin revelar la identidad del involucrado. "Me da lo mismo. No voy a decir quién era y reconozco que fui muy, muy mala", concluyó.

Todo sobre Raquel Argandoña