Movilh informa que Rolando Jiménez fue atropellado por un camión y conductor se dio a la fuga

08 sept. 2026 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que su histórico dirigente, Rolando Jiménez, fue atropellado durante la tarde de este martes 8 de septiembre, mientras terminaba de cruzar la calle en la intersección de avenida Francisco Bilbao con Andacollo, comuna de Providencia, Región Metropolitana.

De acuerdo con el organismo, el hecho ocurrió alrededor de las 15:20 horas y Jiménez fue impactado por un camión, resultando con lesiones en distintas partes de su cuerpo. Actualmente permanece consciente, pero con mucho dolor, internado en el Hospital Salvador, según informó el organismo.

Conductor se habría dado a la fuga

El Movilh señaló que Jiménez está siendo sometido a diversos exámenes médicos para determinar la gravedad de sus lesiones. La situación genera especial preocupación debido al Parkinson que padece el dirigente.

Según la información proporcionada por Carabineros al organismo, el conductor del camión no habría prestado ayuda a Jiménez tras el atropello y se dio a la fuga. Posteriormente, el chofer fue detenido.

A través de un comunicado en redes sociales, el organismo manifestó su preocupación por el estado de salud de Jiménez y expresó su apoyo al dirigente, quien ha sido parte de la organización y de sus actividades durante años.

“Toda nuestra preocupación, cariño y fuerza están hoy con Rolando. Son momentos de enorme angustia para quienes lo queremos y hemos compartido con él tantos años de lucha, compromiso y amistad. Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse y salir adelante de este difícil momento”, concluyó el organismo.

Todo sobre Policial